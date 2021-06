Rick and Morty y Community: ¿están unidas las creaciones de Dan Harmon?

Nuestros compañeros de Mundo Bizarro revisan los paralelismos entre “Community” y “Rick and Morty“.

El hilo conductor es Dan Harmon, involucrado en la creación de ambas obras. “Community” fue una comedia televisiva estadounidense de culto que fue emitida a través de NBC y Yahoo!. Destaca por su humor autorreferente y sus constantes alusiones a la cultura popular, parodiando clichés del cine y televisión.

Rick y Morty es una serie de animación para adultos que ha sido un éxito en audiencia y también por parte de la crítica, la cual aún se encuentra en desarrollo. Los orígenes de esta serie se vinculan a un cortometraje rudimentario presentado en el festival de cine Channel 101, esta propuesta se llamaba “Doc and Mharti” y era una parodia de los principales protagonistas de Back to the Future.

