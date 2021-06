Review del TCL 20SE: un nuevo competidor [FW Labs]

Desde hace no mucho tiempo que la gama de entrada en los celulares ha comenzado a recibir características y materiales respetables, el TCL 20SE es un nuevo competidor en este mundo lleno de opciones y lo usamos como propio por un tiempo para ver qué tal andaba.

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla IPS de 6,82 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 460

4 GB de RAM

128 GB de almacenamiento

Cámara principal de 48 MP + gran angular de 5 MP + macro de 2 MP + sensor de profundidad de 2 MP

Cámara frontal de 13 MP

Batería de 5000 mAh

Diseño

El TCL 20 se es atrevido en esta materia, con una espalda llena de detalles, como un acabado brillante con rayos que salen desde el módulo de la cámara y una línea de distinta tonalidad.

Todo lo anterior acompañado de un lector de huellas al medio-arriba y un módulo para las cámaras que no sobresale en demasía. Todo el paquete entrega una sensación que a pesar de no ser “sobria”, sí tiene clase.

Es algo grueso y quizás pesado, esto se justifica por el tamaño de su batería y teniendo puerto de audífonos en el borde de arriba.

La pantalla tiene un mentón relativamente grande, pero la muesca con silueta de gota lo hacen agradable a la vista. Punto aparte aquí: se nota que TCL donde más brilla con su experiencia es con sus televisores y paneles, porque traen a este equipo tecnología NXTVISION 2.0, que a nivel de software “eleva” las imágenes y videos. Es un poco saturado, pero se siente vivo y bien logrado.

A todo lo de antes le agregamos el uso del auricular como segundo parlante y es un gusto consumir contenido multimedia aquí. Por cierto, el formato alargado de la pantalla le da más “agarrabilidad” a un celular que sí es bastante grande.

Rendimiento del TCL 20se

El Qualcomm Snapdragon 430 no es una bestia en lo que respecta a caballos de fuerza, por lo que darle a juegos más exigentes en este celular no es la mejor experiencia, no fue hecho para eso.

Por otro lado, aplicaciones comunes como Facebook, WhatsApp, Instagram y Spotify no tienen problemas. No abren todo lo rápido que me gustaría y hacer multitarea puede ser mucho pedir, pero para uso normal está bien.

Esperaba un poco más de la autonomía del equipo al tener una batería tan grande, pero creo que la pantalla puede estar llevándose un gran trozo. Está bien para un día y medio de uso normal, un día máximo de uso intenso.

Ojo que la carga no es muy rápida, lo mejor es dejarlo cargando mientras duermes y no tendrás problemas.

Fotos

Sin ser un área en la que destaque mucho, creo que los resultados que obtuve son correctos y -en algunos casos- por encima de mis expectativas.

Su lente principal de comporta de buena forma, con las caídas esperables bajo poca luz, pero con dinámicas de color y tratamiento de imagen súper cumplidoras.

El rango dinámico logrado estuvo muy por encima de lo que creía y el reconocimiento de escenas con inteligencia artificial es cumplidor.

El gran angular anda bien, pero si las condiciones no son ideales se desarma un poco. El lente macro y el de profundidad, como he dicho con todas las marcas y aquí no será la excepción, creo que son agregados para decir “tenemos cuatro cámaras”, pero en el mundo real los dos primeros son los que vas a utilizar.

Las selfies andan bien, un poco deslavadas pero aceptables para redes sociales.

Palabras al cierre

En la tienda oficial de la marca se vende a CLP $209,990, que si bien está un poco caro para lo que es, se entiende bajo el escenario actual de pandemia y escasez.

Creo que en poco tiempo, como suele pasar en esta gama, se verá envuelto en promociones que lo harán aún más accesible.

Quizás su mayor problema sea que el mercado, al menos en este ticket de precio, está súper saturado de opciones y sobresalir cuesta un montón.

El TCL 20SE es un muy buen celular para un joven que tiene su primer equipo, o para alguien que necesite un móvil para lo justo y necesario. Tenemos el valor agregado de tener una pantalla con buen rendimiento y sonido más que correcto.

Por mi lado, me encanta que marcas de tecnología se aventuren en este difícil mundo. En los últimos años he visto como TCL se ha atrevido con prototipos muy atrevidos, esta es solo la punta del iceberg de lo que son capaces de hacer. Podrían venirse cosas muy interesantes a futuro.