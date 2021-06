Review del Amazon Echo de 4ta Generación: Alexa pasa adelante [FW Labs]

Hace un poco más de una semana que el Amazon Echo de Cuarta Generación ha sido el parlante principal de mi hogar, llevándome una que otra sorpresa sobre su funcionamiento.

Hasta ahora, lo único que controlaba mi ecosistema inteligente eran los Nest Hub, de Google, y nunca había tenido la oportunidad de ver cómo se comportaba Alexa dentro de mi mundo.

Para reseñar este parlante inteligente nos ceñiremos a las tres áreas que, al menos yo, considero claves al momento de tomar una decisión de compra en este segmento: diseño, facilidad de uso y calidad de sonido. Sin orden de relevancia, eso depende de cada uno.

Diseño

En este apartado, el parlante inteligente de Amazon se diferencia de sus tres generaciones anteriores, entregándonos una esfera en vez de un cilindro. Si me preguntan a mí, creo que es más estético.

Ahora bien, al tener esta forma puede que no quepa de manera tan simple en una repisa entre otros objetos, siendo -ahora- más protagonista de su entorno.

Por otro lado, en mi opinión es más bonito y armonioso algo en este estilo. Poco a poco las empresas de tecnología tratan de inmiscuirse de mejor manera en nuestros espacios.

Su peso es considerable para el porte que tiene, aunque al ser un aparato que se usa conectado a la corriente, no debería ser un problema. Otra duda es si tiene sonido en 360º y no, es direccional, pero hace un excelente trabajo a nivel de inteligencia artificial para adaptarse a su contexto.

Facilidad de uso

Mi punto de comparación (tal como aclaré en un inicio) es el ecosistema inteligente de Google, y en ese aspecto, debo decir que el Amazon Echo es más simple de “echar a andar”.

Ahora bien, la aplicación y la interfaz de usuario se siente anticuada, pero de que funciona, lo hace.

Agregar luces, rutinas y más es extremadamente simple. Después todo es tan fácil como decir la palabra clave: Alexa.

Sobre esto último, el reconocimiento de voz es muy rápido e incluso siendo chileno (donde hablamos bajo, rápido y en general mal), me entiende 19 de 20 veces. Y lo mejor, lo hace rápido. No existe eso de esperar a que despierte para disparar una frase, simplemente la digo y funciona.

Me gusta mucho que si le pido información y no la encuentra, toma un artículo en inglés y lo traduce en tiempo real. Creo que no tiene tan buena implementación con Wikipedia como los aparatos de Google, pero en general todo lo que sale en los comerciales es posible.

Por cierto, que tenga botones físicos en vez de táctiles es un detalle que agradezco enormemente. En el día a día es mucho más conveniente esta opción, a pesar de perder unos pocos puntos en estética.

Punto aparte para una característica que me encantó: termómetro integrado. Si le pregunto cuántos grados hay, puede ser en el interior o en el exterior, espectacular. Además puedo encadenar acciones dependiendo del frío o calor que haya en la habitación sin la necesidad de un sensor externo. Son esos pequeños detalles los que dan gusto.

Calidad de audio

Sin considerarme un audiófilo ni nada por el estilo, sí me importa que las cosas suenen bien.

Conozco las canciones y bandas que me gustan, sé los detalles que se esconden y reconozco perfectamente cuando un bajo está siendo exagerado o los medios se están perdiendo.

En este caso, el Amazon Echo de cuarta generación suena muy bien para su tamaño. De hecho, sorprende.

Cuenta con un subwoofer de 76.2mm y dos tweeters de 20mm.

La calidad es fantástica. Con frecuencias bajas un poco altas desde la caja, decente articulación de altos y claridad en los medios. Me agrada que tenga un ecualizador en la app para darle el color que yo quiera. No es extremadamente granular, pero es más que suficiente para lo que es.

El volumen puede llegar a ser muy alto, aunque se distorsiona un poco. La claridad de la voz de Alexa es evidente y muy nítida.

Al final del día, se nota mucho cuando una empresa lleva harto tiempo en un mercado. Si pensábamos que estar aquí era fácil, pregúntenle a Apple con su HomePod, o a Samsung con su Galaxy Home que se anunció junto con el Note 9 (!!!) y que aún no sale a la venta.

Creo que ahora que estos aparatos inteligentes tienen envío gratis y garantía en Chile, es hora de empezar a considerarlos como una opción seria. Google ya no está solo.