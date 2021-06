Resident Evil Village: se confirma DLC por demanda popular

Seremos honestos, entre todo lo que se anunció en la conferencia de Capcom, el anunció del DLC de Resident Evil Village fue lo único nuevo que pudimos encontrar. Fuera de poder ver más a detalle el juego nuevo de Ace Attorney (con todo y spoiler incluido) y algunas de las cosas que vendrán para los dos juegos de Monster Hunter en la Nintendo Switch, la transmisión fue una de las peores de todo este E3.

El problema es que esta conferencia era nuestra esperanza como gamers para el día de hoy en el E3 2021 pues no hubo anuncios grandes o anuncios siquiera.

Así que seremos felices con lo que podamos rescatar de todo esto y aunque el anuncio de este DLC para Resident Evil Village era prácticamente inminente, seguimos muy felices con ello.

¿Qué podemos esperar?

No tenemos idea, pues el anuncio de este DLC llegó sin pena ni gloria, pues no solamente no se dio a conocer de qué tratará este, sino que no se anunció ni una fecha aproximada ni nada en general, solamente que este contenido se está desarrollando y que se hizo gracias a la demanda de las personas en esto.

No es raro que haya muchas personas pidiendo cosas para Resident Evil Village, pues es uno de los juegos más populares de la franquicia hasta ahora, y no solamente gracias a la aparición de la amada Lady Dimistrescu (y sus hijas) sino que también es gracias a que es realmente un muy buen juego.

Así que solamente el tiempo nos dirá lo que nos espera con este DLC de parte de Capcom, aunque casi podemos estar seguros que será una aventura similar a Separate Ways de Resident Evil 4 o tal vez una pequeña historia secuela como pasó con el DLC de la séptima entrega de esta saga de terror.

Estaremos muy atentos de cualquier actualización que de Capcom sobre esto, pues es casi seguro que tendremos algo grande ante nosotros.