¿Vale la pena tener un mini refrigerador o Beer Cooler en la casa?

Hace ya bastante tiempo venía con la idea de añadir una segunda unidad de enfriamiento en la casa, o sea un Beer Cooler, o más simple aún, un refrigerador pequeño.

Sucede que en el de la cocina, tener botellas de cerveza, champaña o vinos que requieran estar helados ocupan una cantidad de espacio considerable y creo que tener algo dedicado a esto es un muy buen apoyo.

Dentro de los requisitos necesitaba que no fuera demasiado grande, que no fuera feo, o al menos no tan disruptivo, que el precio sea accesible y que fuera simple de utilizar como de transportar.

La respuesta se dio fácil: Midea tiene el Beer Cooler, un aparato que tiene todo lo anterior y ya llevo unas semanas con él en casa.





Funciona como cava para vinos blancos, además de todo lo anterior, llegando hasta a -5 grados celsius. Tiene sistema no-frost, algo que no consideré en su momento pero que es clave, no quiero lidiar con escarcha dentro del aparato o en las botellas. Tampoco quiero un desastre acuático si se corta la luz.

Tiene una capacidad de 93 litros, pesa unos 35 kilos, la puerta es de vidrio y puedes elegir si mantener o no prendida la luz.

Otro factor clave es que gasta muy poco (tiene sello A+ en Chile) y usa refrigerante R600A, que no daña la capa de ozono.

Sobre su diseño, creo que por ahora al lado del buffet que usamos para las botellas encontró un buen hogar, aunque estaría mejor aún en un quincho o lugar de encuentro más amplio. Lo interesante es que no se ve para nada mal, su diseño es sobrio y eso se agradece.

Por cierto, puedes usarlo para lo que quieras. Si no hay sufientes latas y/o botellas y no sé, una torta te está robando espacio en el refri, también es ideal este aparato. Tiene tres modos: Beer Cooler (-5º a 3º), Frigo Bar (3º a 8º) y Wine Cooler (9º a 18º).

Su precio en Chile es bastante accesible, como todo lo que ofrece esta marca que está desde hace varios años en el país, pero que siempre había pasado por alto… hasta ahora.