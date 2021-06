Razer anuncia finalmente la fecha de venta de la mascarilla que había presentado en la CES 2021

Escuchar o leer la palabra Razer es asociar sus productos directamente con los videojuegos. Sin embargo, la marca ha decidido incursionar con diferentes dispositivos electrónicos que se alejan del gaming, pero que se mantienen en la tecnología. Cómo las mascarillas que anunciaron en la CES 2021. En ese momento no dijeron fecha ni precio, y con el avance de las vacunas en el mundo, se pensó que esta idea había quedado en los archivos olvidados.

No obstante, según lo reseña el portal The Verge, los representantes de la marca tienen este dispositivo, extremadamente útil para la pandemia, muy presente. De hecho, entre los anuncios que tenían programados para la E3 2021, revelaron que ya tienen fecha en la que el producto saldrá a la venta.

Cuando Razer dijo en enero que estaban fabricando una mascarilla protectora, fue motivo de alarma. Todos, pero absolutamente todos quieren dejar de usar el tapabocas. Entonces, un anuncio de este tipo hacía pensar que la pandemia iba a durar mucho más de lo esperado.

Y aunque la emergencia sanitaria por el covid-19 se mantiene, ya se conoce que más temprano que tarde esta pesadilla se terminará. En pocas palabras, la pandemia tiene fecha de caducidad. Entonces, el anuncio de las mascarillas de Razer cambió un poco en su modalidad de venta pero seguirán adelante. Además, añadieron un par de nuevas funciones a lo que ya se conocía, con la intención de hacer el producto muchísimo más atractivo a los usuarios.

En primer lugar, el CEO de la empresa Min-Liang Tan dijo que las mascarillas saldrán en el último trimestre de este 2021. Es decir, que tendremos los nuevos productos en las tiendas virtuales aproximadamente en octubre.

Asimismo, anunció también dos nuevas características que antes no había dicho. Una de ellas, es que la mascarilla tendrá iluminación interna. Mientras que la otra es que la fabricarán con revestimiento antivaho en su interior, según The Verge.

Revestimiento antivaho se le conoce a una serie de sustancias químicas que impiden la condensación del agua en forma de pequeñas gotas, típicas en la respiración, estornudos o tos de las personas.

En principio ya habían dicho que las mascarillas de Razer son desmontables y recargables. Puedes incluso hasta tener repuesto, por si te quedas sin batería de ventilación en la calle.

La carcasa protectora que va en el exterior de la mascarilla se realiza con plástico impermeable reciclado. De igual forma, se hizo resistente para que no se dañe ante las posibles ralladuras o golpes.

Debido a que tienes en la boca un aparato estilo Darth Vader, tu voz va a cambiar. Quizás no suene como la del malvado Anakim que se pasó al lado oscuro, pero si cuenta con unos micrófonos integrados que reciben ayuda de los ventiladores para exteriorizar el sonido.

Razer no detalló el peso de este artículo que imaginamos tienen una fórmula para hacerlo liviano, debido a toda la tecnología que le integran. La empresa dice que es cómoda de usar. Así que eso es una preocupación que debes tachar de la lista.

Lo único que sigue siendo una incógnita es el precio. El CEO de la empresa detalló que las mascarillas saldrán solo em versión limitada, entonces esto representa un precedente para pensar que no serán económicas.

We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU