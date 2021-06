Ratchet & Clank: Rift Apart review [FW Labs]

Ratchet & Clank: Rift Apart es la más reciente entrega de esta franquicia de acción y plataformas, una entrega que los fanáticos de la serie han estado esperando por mucho tiempo, pues no solamente ya pasó mucho tiempo desde la entrega anterior, sino que, desde que se anunció este juego y pudimos verlo en acción, todo estábamos muy ansiosos de tenerlo en nuestras manos.

Ahora es cuando por fin podemos compartirte nuestra experiencia con este juego y la gran cantidad de cosas buenas con las que cuenta, así que vayamos allá de una vez.

Gameplay

Siendo un juego de esta franquicia, es obvio que puedes esperar mucha acción, pero no te preocupes si ya eres experimentado o vas iniciando, pues este juego cuenta con muchas opciones de dificultad, siendo la más baja tan fácil que nunca puedes morir (por daño enemigo) y la última tan difícil que los enemigos no te darán un respiro y no te tendrán compasión alguna.

Así que hay una gran variedad de maneras para disfrutar este juego, siendo perfecto para ser disfrutado por los más pequeños de la casa que a penas van empezando a jugar o por jugadores extremadamente experimentados.

También cuentas con una enorme cantidad de armas que puedes intercambiar durante tus combates, las cuales pueden salvarte la vida si es que las sabes usar en el momento justo, además, estas pueden ser mejoradas en la tienda de armas y subir de nivel entre más las uses en combate, lo que desbloquea nuevos disparos más poderosos.

Creo que mi favorita es la que se llama “Sr. Bailongo” pues convoca a un tipo de torreta automática con vida que te ayuda a causar más daño a tus enemigos por distintos flancos.

Lo más interesante aquí es la capacidad de cambiar de dimensiones, lo cual es su mayor parte está ligado al guión del juego, pero no deja de ser impresionante la manera en que se cargan mundos nuevos en un instante mientras estás moviéndote por todo el nivel o en pleno combate. Esto demuestra que la potencia del PlayStation 5 no tiene igual y nos deja pensando lo que podríamos ver más adelante en la consola si es que esto se logró al inicio de su vida.

Historia

Este título comienza a lo grande, pues se está haciendo un desfile en honor de nuestros dos héroes, un desfile que como te imaginarás, las cosas se salen de control rápidamente. Todo en esta primera escena está lleno de referencias a antiguas entregas de Ratchet & Clank, y en donde podemos ver personajes memorables. Básicamente es como un desfile interactivo a través de la nostalgia.

Pero una vez que se llega al final de este desfile, podemos ver que Clank tenía un regalo para Ratchet, el cual es un arma capaz de abrir portales a otras dimensiones, la cual podría ayudarle a encontrar a otros de su especie.

Obviamente las cosas se salen de control cuando aparece el malvado Doctor Nefarious y se roba el arma, logrando crear un caos completo en el universo y mandando a nuestros héroes a una dimensión en donde él es el emperador total.

El nuevo personaje, Rivet, es otra Lombax que se encuentra con Clank por accidente y a partir de entonces empiezan un viaje juntos para intentar unir de nuevo a nuestros héroes y salvar al universo.

La historia está llena de momentos graciosos, emotivos y de diálogos muy bien trabajados, demostrando que un juego puede ser muy divertido y tener una historia profunda e impresionante. Claro, hay algunos cuantos clichés, como la actitud misma de Rivet al inicio o el clásico cambio de actitud de personajes en otras dimensiones, los cuales pasan de ser cómicos a ser “cool” pero en general, los personajes tienen buenas interacciones y logran ser muy llamativos en más de un sentido lo largo de toda la aventura.

Visuales y audio

Creo que este es uno de los juegos que mejor se ven en la consola, pues tiene tantos detalles que es imposible no querer detenerse un rato a admirarlos todos. Los mundos distintos se sienten increíbles y la iluminación dinámica con Ray Tracing es una maravilla.

Ratchet & Clank: Rift Apart cuenta con tres opciones de visualización:

Fidelidad: Corre a 30fps y en 4K, tiene Ray Tracing y una gran cantidad de efectos visuales y densidad ambiental.

Rendimiento con TR: Corre a 60fps y tiene Ray Tracing, pero su resolución es mejor (no se especifica por cuánto) y tiene menos densidad ambiental y efectos visuales.

Rendimiento: Corre a 60fps con una mayor resolución que el anterior (tampoco se especifica la resolución) pero no cuenta con Ray Tracing.

Cabe mencionar que el modo de Fidelidad es el que se encuentra por defecto en el juego.

En cuanto al audio, la música, efectos de sonido y actuaciones de voces son de primera calidad. Se puede escuchar todo de una manera tan clara e impresionante que parece más una producción de una película que la de un videojuego.

Creo que en cuanto a todo esto, la gente de Insomniac Games logró crear una maravilla visual y auditiva que debes experimentar si es que quieres ver al PS5 funcionando en todo su esplendor.

Conclusiones

Ratchet & Clank: Rift Apart nos ha dejado con la boca abierta en muchos sentidos. Desde el inicio demuestra que es un juego hecho con amor a la saga, los personajes y a los fans. Los visuales, audio y todo lo que te puedes encontrar en esta nueva aventura está tan bien trabajado que es imposible no sentir que estamos frente a un contendiente del mejor juego del año.

Sinceramente, si tienes un PlayStation 5, necesitas añadir este juego a tu colección, sin importar si has jugado o no títulos anteriores de la franquicia misma. Es simplemente un juego fenomenal.