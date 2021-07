PS Plus julio 2021: estos son los juegos disponibles para suscriptores

Los juegos que llegarán para el siguiente mes para los usuarios de PS Plus son realmente muy buenos, aunque claro, hay muchas opiniones encontradas entre los jugadores respecto a cierto juego de los tres que veremos a continuación, es imposible no notar que hay mucha variedad y calidad en lo que se presenta a continuación.

Así que vayamos a ver estos importantes juegos que llegaran de manera gratuita para todos quienes tienen una cuenta de PS Plus y las consolas de PlayStation 4 o 5.

Recuerda que estos títulos estarán disponibles para su descarga a partir del 6 de julio y hasta el 2 de agosto de este mismo año.

A Plague Tale Innocence

Este es tal vez el mejor de todos los títulos que estarán disponibles para el julio de 2021 en PS Plus. Siendo uno de los juegos más interesantes que podemos ver también hoy en día, este título nos pone en los zapatos de dos hermanos que intentan sobrevivir a una plaga de ratas durante la Francia del siglo XIV.

Sinceramente, es un juego de terror con mucha tensión, momentos épicos y una ambientación realmente muy bien trabajada. Así que no lo dudes ni un segundo y descarga este juego en cuanto esté disponible en su versión de PlayStation 5 (sí, solo podrás descargar la versión de PS5) en 4K y a 60 FPS.

Call of Duty Black Ops IIII

Con uno de los títulos más extraños, porque ya sabes, en números romanos 4 se escribe IV, esta entrega de Call of Duty Black Ops nos presenta un mundo futurista realmente interesantes, en donde podemos ver armas mucho más futuristas y distintas habilidades que debemos perfeccionar a la hora de enfrentarnos a otros jugadores en línea.

Aquí las opiniones están algo divididas en cuanto a la calidad de este juego respecto a otros títulos de Black Ops, pero al menos yo, en lo personal, lo disfruté bastante cuando lo pude jugar en su estreno. Nunca está de más poder disfrutar de este juego una vez más y sobre todo ahora, que se encontrará de manera gratuita en su versión de PlayStation 4.

WWE 2K Battlegrounds

De este juego se pueden decir muchas cosas, y la verdad es que no es el mejor ni mucho menos, la verdad es que es básicamente un gusto adquirido o más bien, un título que solamente podrían disfrutar mucho los amantes de la WWE, pues fuera de tener muchas cosas que ofrecer a los fans, no hay mucho qué ofrecer a aquellos que no gustan tanto de este deporte.

Eso sí, no podemos negar que cuenta con visuales muy llamativos que nos recuerdan a la época en que los videojuegos intentaban ser llamativos visualmente por el trabajo que se ponía al diseño de escenarios y personajes y no por que fueran 4K o que corrieran a 60 FPS. La verdad es que a pesar de no ser el mejor juego de todos los de aquí, si puede dar uno que otro rato de diversión, aunque como bien se dice, hay gustos para todo, así que a ti te podría encantar.

Así que ahí lo tienes, son tres juegos con una gran variedad de géneros para que los puedan disfrutar todos quienes toquen la consola. Creo firmemente que A Plague Tale: Innocence es el mejor de todos y que no importa nada, lo debes descargar y probar, pues es una joya como pocas en el mercado y creo que merece que lo juegues como es debido, y más ahora que se ve mejor que nunca en el PS5.

¡Sin más, no cabe más que desearles felices juegos y que tengan un muy buen julio!