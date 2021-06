Nintendo no es el malo en la demanda contra el sitio de ROMs

Nintendo ha sido el blanco de la piratería por mucho tiempo. Esto ocurre principalmente gracias a personas que quieren jugar los juegos clásicos muy interesantes qe no se pueden jugar de otra manera y porque algunas joyas de antaño que se han perdido gracias a los derechos de autor.

Pero a pesar de que parece que todo se hace con buenas intensiones, el hecho de lucrar con juegos pirateados es un nivel completamente nuevo a lo que por lo general podemos ver con otros sitios de Internet que hacen lo mismo.

Obviamente, reproducir y distribuir, incluso de manera gratuita, contenido protegido por derechos de autor, es un delito, no hay cómo verlo de otra manera. Piensa en que si un grupo de personas robar camiones llenos de comida para distribuirla entre personas de bajos recursos. La intensión suena muy bien y los resultados no incluyen ganar dinero con eso, pero sigue siendo un delito.

Lo que muchos no saben, es que el sitio web al que se le hizo la demanda, el cual se llamaba RomUniverse, no solo distribuía los videojuegos pirateados, sino que ofrecía membresías premium, por lo que no solamente estaba comiendo un delito, sino que estaba lucrando con este.

Nintendo no es el malo de la historia

Es gracias a todo lo anterior que podemos asegurar que Nintendo no es el malo en este caso, pues es su propiedad intelectual la que está sufriendo de robo y distribución sin su autorización. Una distribución ilícita que está siendo redituable para aquellos que están llevando a cabo esto.

No es el mismo caso que vemos por lo general con Nintendo, en donde hay fans haciendo juegos de franquicias que ha dejado muertas y Nintendo les envía órdenes legales para desistir de los proyectos. Sino que es mucho más grave que lo anterior.

Claro, incluso en el caso de que personas usando las propiedades intelectuales de Nintendo sin fines de lucro es un delito. Los derechos de autor no son un juego, no puedes esperar lucrar con juegos y personajes que no son tuyos, a menos que tengas permiso explícito de usarlos de manera legal.

De lo contrario, cualquier compañía podría hacer un juego de Mario solamente quieren hacerlo, pues por muy fanático que seas de la franquicia, no puedes simplemente robarte el personaje y listo.

Así que no, Nintendo no es el malo, lo hacen ver como tal porque no ha lanzado juegos que se pueden conseguir en ROMs piratas como Mother 3, pero en realidad solamente está haciendo lo que cualquier compañía haría: defender su propiedad intelectual y sus franquicias.

Claro, hay excepciones

Obviamente, cuando comparamos a Nintendo con compañías como Sega, la primera queda muy mal en cuanto a juegos hechos por fans, pues mientras que Nintendo censura, Sega ha llegado incluso a darles trabajo. Y no te dejes engañar, muchos de los programadores que usan propiedades de Nintendo sin permiso, lo hacen para darse a conocer como programadores, pues es prácticamente, publicidad gratis que se ve en todos los medios.

Pero aquí ya es cuestión de las políticas de la empresa y de cómo es que quieran tratar a sus propias franquicias. Es obvio que Nintendo se ve mal a comparación de otras empresas, pero no deja de actuar con total legalidad y no hay porque pensar que actúa mal.

Si llega a ocurrir que Nintendo tome acciones ilegales en contra de algunas personas, ahí sí sería algo que se le podría reprochar, pero en general, no puedes esperar a que se queden de brazos cruzados a ver como le roban dinero.

Además, es obvio que Nintendo no necesita de ayuda para hacer juegos de Mario, pero Sonic sí necesita toda la ayuda que pueda recibir, la vida no lo ha tratado muy bien en los videojuegos en general.