Nintendo convertirá una vieja fábrica de juegos en un museo

Nintendo tiene un gran historia en el mundo de los videojuegos y también en los juguetes clásicos japoneses. Y es que la compañía se ha convertido en un emblema de Japón y ha marcado la vida de incontables personas alrededor del mundo y a lo largo de la historia.

Las franquicias de Mario, Zelda, Kirby, Pokémon y muchas otras, han hecho que logremos tener experiencias de juego como ninguna otra, llegando a convertirse en parte de nuestras vidas de manera importante.

Es por eso que la noticia de que esta importantísima empresa abrirá un museo en donde antes se encontraba una fábrica de Nintendo es algo que a todos los fans debe interesarles, pues no hay manera en que no nos interese conocer este museo.

¿Qué podemos esperar en este museo de Nintendo?

La fabrica en cuestión será transformada en una galería, la cual tendrá una gran cantidad de objetos pertenecientes a toda la historia de Nintendo. todo desde cuando se dedicaban a hacer cartas de Hanafuda hasta ahora, en donde podemos encontrar juegos legendarios y parafernalia especial de parte de Nintendo y los eventos que ha hecho hasta la fecha.

Fue allá en el lejano año de 1969 cuando se inauguró la fábrica Uji Ogura, la cual se encargaba en su totalidad a fabricar juegos de cartas y las ya famosas cartas Hanafuda. Fue después que se comenzó a usar también como centro de servicio al cliente, en donde también se realzaban reparaciones de productos de Nintendo oficiales.

Después, en el año 2016, la Gran N movió las operaciones que se llevaban a cabo aquí a una nueva fábrica, por lo que se habían quedado con un edificio completo con el que no sabían exactamente qué hacer. Pero como hemos podido ver ahora, se puede sacar mucho provecho de esta locación aún.

Algo que también es muy interesante es que podemos encontrar este museo cerca de la estación de Oguro en Kyoto, por lo que será de fácil acceso y sencillo de encontrar. Esto ayudará mucho a que las personas puedan visitar el museo sin tener que alejarse mucho de la zona.

Ya nos urge ir a Japón

Lamentablemente, aunque la idea de visitar este museo o ir al Super Nintendo World suena extremadamente llamativo, parece que aún tendremos que esperar un buen tiempo antes de poder ir a Japón, pues incluso se ha comentado por medio de los patrocinadores de las Olimpiadas que la mejor idea sería cancelar este evento deportivo por la seguridad de los ciudadanos de Japón.

A parte de todo eso, el acceso al país del sol naciente ha sido limitado muchísimo de parte de las autoridades, todo gracias a que la pandemia sigue vigente en el mundo y a que se siguen contando víctimas de este virus en todo el globo.

Estaremos al pendiente de la situación de Japón con los países extranjeros y el turismo para poder informarles de cualquier cosa que se diga sobre esto y en cuanto las cosas vayan regresando a la normalidad poco a poco.

Recuerda que es importante usar cubrebocas aún, pues la situación actual no ha dejado de ser complicada y a pesar de que ya hay vacunas rondando por el mundo, eso no quiere decir que sea hora de bajar la guardia. Tan solo piensa en que Japón no ha dejado de mantener un importante cuidado sobre quién entra al país y quién no.

Ahora solamente queda esperar a que el museo del que hablamos abra sus puertas para el público en general, lo cual parece que será en marzo de 2024. Esperemos que para entonces ya estemos de nuevo viviendo con tranquilidad de nuevo.