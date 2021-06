¿Sufres de migrañas? Te tenemos buenas noticias

No, no es una cura definitiva. Pero sí son buenas noticias: un estudio de la Universidad de Toronto determina que las migrañas no afectan la salud mental.

Las migrañas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, define la Organización Mundial de la Salud.

Constituyen una enfermedad altamente discapacitante, que afecta al 50% de los adultos. De acuerdo con la OMS, entre la mitad y las tres cuartas partes de los adultos de 18 – 65 años ha sufrido una cefalea en el último año, y el 30% o más de este grupo ha padecido migrañas.

La base de la investigación de las migrañas y la salud mental

La investigación es dirigida por la profesora Esme Fuller-Thomson, y analizó a 2.186 adultos canadienses que sufren de migrañas. Los datos proceden de la Encuesta canadiense de salud comunitaria-Salud mental de Statistics Canada.

El objetivo es estudiar si su salud mental es óptima, a pesar de la condición. Para eso, Fuller-Thomson se enfocó en tres ítems:

La felicidad casi diaria o el grado de satisfacción con la vida.

o el grado de satisfacción con la vida. Los altos niveles de bienestar social y psicológico en el último mes.

y psicológico en el último mes. La frecuencia de la ansiedad generalizada y los trastornos depresivos, pensamientos suicidas y dependencia de sustancias.

De acuerdo con los resultados, tres de cada cinco personas que sufren de migrañas poseen una excelente salud mental, con niveles muy altos de bienestar.

Entre las respuestas positivas destacan:

Cuentan con al menos una persona en sus vidas en las que pueden confiar.

en sus vidas en las que pueden confiar. Recurren a las creencias religiosas o espirituales para hacer frente a las dificultades cotidianas.

o espirituales para hacer frente a las dificultades cotidianas. Reconocen que la mala salud física, limitaciones funcionales y antecedentes de depresión son impedimentos para una excelente salud mental.

La opinión de las investigadoras

“Esta investigación proporciona un mensaje muy esperanzador para las personas que luchan con las migrañas, sus familias y los profesionales de la salud”, considera Fuller-Thomson.

“Los hallazgos de nuestro estudio han contribuido a un cambio de paradigma importante para mí. Hay lecciones importantes que aprender de aquellos que están floreciendo”.

Su compañera, Marta Sadkowski, expresó el valor de la salud mental en el tratamiento de las personas con migrañas.

“Los profesionales de la salud que están tratando a personas con migrañas deben considerar las necesidades de salud física de sus pacientes y el posible aislamiento social en sus planes de tratamiento”, dijo.

Características de las migrañas

Según la Organización Mundial de la Salud, estas son las características de las migrañas o jaquecas:

Son cefaleas primarias, dolores de cabeza básicos.

dolores de cabeza básicos. Suelen aparecer en la pubertad, afectando principalmente al grupo entre los 35 y 45 años de edad.

afectando principalmente al grupo entre los 35 y 45 años de edad. Son dos veces más frecuentes en mujeres que en hombres, debido a las hormonas.

que en hombres, debido a las hormonas. Las causas apuntan a la activación de un mecanismo encefálico que libera sustancias inflamatorias y causantes de dolor alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza.

de un mecanismo encefálico que libera sustancias inflamatorias y causantes de dolor alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza. A menudo, las migrañas duran toda la vida, con episodios recurrentes.

El tratamiento se basa en medicamentos eficaces prescritos por los doctores especializados, como analgésicos y antimigrañosos.