Científicos australianos crean microscopio de potencia cuántica capaz de aumentar la claridad en un 35% en referencia a otros

Un grupo de científicos australianos, de la Universidad de Queensland, han creado un artefacto maravilloso que hace que la medicina avance en pasos agigantados. Los expertos desarrollaron un método para fabricar un microscopio de potencia cuántica. Dicho aparato logra hacer zoom en estructuras diminutas para ver en un 35 por ciento de mejor claridad con respecto a otras tecnologías similares.

Según lo reseña el portal del Daily Mirror, el dispositivo de potencia cuántica revela estructuras biológicas que serían imposibles de ver con otros métodos. Y para realizar una comparación de lo que es capaz de detectar este microscopio, dicen que pueden ver imágenes de células biológicas y otros objetos en una escala micrométrica. Con esto se refieren a que ven algo 70 veces más pequeño que el grosor del cabello humano.

Publica el portal citado que los científicos usaron en el microscopio una técnica llamada entrelazamiento cuántico. En algún momento Albert Einstein se refirió a ella como “interacciones espeluznantes a distancia”. De esta manera, los expertos australianos superaron la tecnología clásica de los microscopios convencionales.

Researchers develop quantum microscope that can see with less light. #UQResearch featured in @brisbanetimes with @stuartlayt.@QuantumOpticsLb @BowenWarwick @UQsciencehttps://t.co/9bCI1oT8eJ pic.twitter.com/V97mfsFHGB