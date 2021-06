La exagerada cantidad de “datos incriminatorios” que McAfee prometió revelar si lo “desaparecían”

La palabra polémica es la principal invitada cuando se habla de la muerte o suicidio de John McAfee, creador del famoso antivirus que lleva su mismo nombre. El británico fue encontrado sin vida el miércoles 23 de junio, en una celda en Barcelona, España, donde se encontraba detenido desde hace ocho meses. Sin embargo, en un mensaje de Twitter, que publicó en junio del 2019, había hecho una promesa si algo cómo lo que pasó, sucedía. ¿Habrá dejado el terreno preparado para que se cumpla?

Las causas de su muerte, aunque haya varios indicios preliminares, no se han oficializado. Los recientes reportes de los medios españoles indican que desde las autoridades de seguridad ibéricas apenas inició una investigación.

Es decir, todo indica que hubo un suicidio. No obstante, es necesario realizar una autopsia para confirmar que esa haya sido la causa de su muerte. Y los análisis y necropsias pueden terminar arrojando un resultado en días.

“Hubo una muerte, que aparentemente apuntaba a suicidio, pero la confirmación de esto siempre nos la da la autopsia, que podría realizarse en los próximos días”, dijo una autoridad del sistema penitenciario de Cataluña, según lo publica el portal Minuto Uno, con información de AFP.

Estando al tanto de cómo va la investigación de la muerte de John McAfee, vayamos a lo que nos convoca: su promesa de junio del 2019. ¿O fue una amenaza? Lo cierto es que está asentado en un mensaje de Twitter.

El excéntrico programador parece haber dejado el terreno preparado en caso de que sufriera un episodio cómo el que está ocurriendo. Entonces, hace dos años aseguraba que, en caso de que lo “desaparecieran” iba a revelar una exagerada cantidad de datos incriminatorios a la prensa.

“Si me arrestan o desaparezco, se entregarán a la prensa más de 31 terabytes de datos incriminatorios”, escribió en ese entonces. Por ahora eso no ha sucedido. No obstante, el mundo entero está expectante ante una posible filtración de calibre mundial.

I've collected files on corruption in governments. For the first time, I'm naming names and specifics. I'll begin with a corrupt CIA agent and two Bahamian officials. Coming today. If I'm arrested or disappear, 31+ terrabytes of incriminating data will be released to the press.