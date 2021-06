Los Simpson podrían tener un crossover con Marvel

Los Simpson ya han hecho, con anterioridad, muchas colaboraciones oficiales y no oficiales con distintas franquicias. Lo más interesante de esto es que recientemente hicieron una colaboración oficial con Star Wars por medio de un cortometraje dentro del servicio de streaming de Disney Plus.

Y con esto, muchos de los fans se preguntaron si es que en algún momento se haría algo similar pero con Marvel, y es que Disney ya lo ha hecho con anterioridad con Phineas & Ferb, entonces ¿Por qué no hacerlo con Los Simpson?

Pues parece que los dioses han escuchado nuestras plegarias y uno de los productores ejecutivos de la serie habló sobre eso.

Los Simpson x Marvel

Por medio de una entrevista que Michael Price dio para el medio Inverse, es muy posible poder ver en un futuro un crossover oficial entre los personajes de Marvel y Los Simpson. Esto es justamente lo que tuvo que decir al respecto:

“Ellos realmente no nos dan notas sobre aquello de lo que deberíamos hablar o no, y no creo que estemos haciendo más referencias a Disney que antes, pero ciertamente tenemos ahora la oportunidad de hacer crossovers más experimentales con los cortometrajes. Justo como lo hemos con el corto de Star Wars, podemos explorar nuevas colaboraciones con propiedades de Pizar o Marvel.”