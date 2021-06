Llega el primer LEGO Con de la historia y lo anuncian con la presentación de los sets de Star Wars, Harry Potter y Friends

A lo largo de los años hemos visto el desarrollo de la Convención Internacional de Cómics, mejor conocida como Cómic Con, originalmente en San Diego. Fue cosechando tantos éxitos que el mismo tipo de evento se replica en las grandes ciudades del mundo. Por lo tanto, ya no solo se trata del maravilloso mundo de los cómics. Ahora, una nueva compañía quiere imitar este modelo exitoso. Se trata de LEGO, quienes realizarán su primer LEGO Con en este 2021.

La Cómic Con por lo general tiene un anuncio importante para realizar cada uno de sus días. Por lo general se revelan nombres de actores para un live action o la creación de un nuevo largometraje de superhéroes. Sin embargo, LEGO Con no tiene razones para emitir ese tipo de información, aunque podría sorprender. Entonces, anuncia -seguramente- lo único en lo que ellos tienen jurisdicción: la llegada de nuevos sets.

En la LEGO Con 2021 se verán por primera vez una serie de sets que llevan mucho tiempo en la espera de los coleccionistas de este tipo de entretenimiento. En concreto, según lo detalla el portal Digital Spy, se anunciaron siete nuevas revelaciones y la fecha en la que se llevará a cabo el evento. Además, señalan que este primero se hará de forma virtual, debido a la pandemia que generó el coronavirus. La transmisión será desde la casa madre de LEGO, en Dinamarca.

En primer lugar, destacan las revelaciones de los nuevos sets. Los abanderados son el nuevo producto de Star Wars, Harry Potter y Friends. Sin embargo, también resaltan nuevos juguetes de Super Mario, Minecraft, Technic y Dots.

De igual forma, manifiestan la presencia de los mejores diseñadores de LEGO y el equipo de creatividad de la empresa. En un corto material audiovisual destacan que van a mostrar impresionantes y grandísimas estructuras hechas totalmente de LEGO. Además, como se trata de un evento digital, habrán entradas VIP para quienes deseen interactuar con los participantes.

LEGO anuncia para su LEGO Con invitados sorpresa para este evento. Pero hasta los momentos no se conoce nada al respecto. Los horarios que detalla el video que la empresa publica en su canal de YouTube son: 9:00 de la mañana en Los Ángeles, 12:00 del mediodía en New York y 17:00 para Londres. Eso sería 11:00 de la mañana para Chile y 10:00 para México.

Mientras que la fecha elegida es el próximo sábado 26 de junio. LEGO anuncia que tiene una información sorpresa para ese día, al igual que un invitado que no reveló.

