McAfee: el significado del tatuaje en su brazo derecho y la relación que tiene con las teorías conspirativas que rodean su “suicidio”

El mundo político de la gran potencia del norte se viste una vez más con el traje que mejor se ajusta a su talle: la polémica. John McAfee, excéntrico programador y creador del antivirus que lleva su mismo nombre fue encontrado sin vida en su celda. John estaba preso desde octubre del 2020 en Barcelona, España por evasión fiscal en los Estados Unidos. En consecuencia, horas antes de su muerte, este mismo miércoles 23 de junio, se había aprobado la extradición hacia dicho país.

El primer parte de las autoridades no deja certezas, pero tampoco dudas. “Todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio”, dice un representante del sistema penitenciario de Barcelona, según lo reseña El País de España. Asimismo, detallan que hasta los momentos no encontraron indicios de criminalidad en la celda. “Los funcionarios de la prisión le han encontrado colgado”, indicaron fuentes al medio citado.

¿Se suicidó John McAfee? No lo sabemos. ¿Lo asesinaron en la cárcel? Hay que esperar el resultado de las experticias policiales. En primer lugar, es necesario considerar que la vida de este programador británico ha sido un carrusel de polémicas desde noviembre del 2012. En esa fecha el gobierno de Belice lo señala como el principal sospechoso del asesinato de Gregory Viant Faull.

Desde entonces, uno tras otro, comenzaron a aparecer situaciones que lo involucraron en eventos escandalosos. Por ejemplo: la vez que lo detuvieron con armas ilegales en su yate, en las costas de República Dominicana.

Sin embargo, aunque es bueno saber algunos aspectos resaltantes de los últimos años en la vida de John McAfee, estos no se relacionan mucho con los eventos recientes. Pero en su cuenta de Twitter hay mensajes escritos que realmente son oro puro para los que disfrutan armando teorías conspirativas. Por lo tanto, prepárense porque les vamos a dar comidilla para que construyan su propio rompecabezas.

Los tuits de John McAfee

El primer mensaje en la cuenta de Twitter del programador fue emitido el 9 de junio de 2019. En su texto amenaza con desclasificar archivos que presuntamente tienen información de la “corrupción en los gobiernos”, sin especificar mucho sobre el tema.

Inicia diciendo que recopiló una gran cantidad de archivos. También señala que por primera vez tiene nombres concretos y tal parece que estaba decidido a revelarlos. “Un agente corrupto de la CIA y dos funcionarios de las Bahamas”, dice John. Y finaliza con la amenaza: “Si me arrestan o desaparezco, se entregarán a la prensa más de 31 terbytes de datos incriminatorios“, escribió a mediados del 2019.

I've collected files on corruption in governments. For the first time, I'm naming names and specifics. I'll begin with a corrupt CIA agent and two Bahamian officials. Coming today. If I'm arrested or disappear, 31+ terrabytes of incriminating data will be released to the press. — John McAfee (@officialmcafee) June 9, 2019

Su tatuaje en el brazo derecho

En el mismo año, unos meses después, publicó otro mensaje de Twitter acompañado de una sutil fotografía. En la captura aparece el brazo derecho de John tatuado, entre otras cosas, con la palabra $WHACKD. Usuarios de Twitter revelan que se trata de una referencia y advertencia de que corría peligro de asesinato y querían hacerlo ver como suicidio. Repetimos, estos mensajes fueron el 2019, cuando todavía no estaba preso.

El texto que acompañó la fotografía publicada en Twitter dice: “Si me suicido, no lo hice. Estaba loco. Revisa mi brazo derecho”.

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq🙂 pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

Finalmente, ya desde la celda en España, el pasado 15 de octubre del 2020, fue muchísimo más claro y expresó entre otras palabras que si aparecía muerto y decían que había sido suicidio, no lo debían creer.

“Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sepa que si me cuelgo, a la Epstein, no será culpa mía“.

I am content in here. I have friends.



The food is good. All is well.



Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

¿Qué pasó entonces con este personaje? Solo el tiempo irá aclarando el panorama de posibilidades que hoy están abiertas. O quizás esto probablemente se desvanezca con el tiempo cuando comience a perder interés.