Review de la Fitbix Luxe: ideas conocidas, nueva identidad [FW Labs]

No fue hace tanto tiempo cuando se anunció la nueva pulsera deportiva Fitbit Luxe y ya tuvimos la oportunidad de pasar un buen tiempo con ella

Bajo el capó no hay muchas novedades, el valor agregado de este brazelete deportivo es su carcasa, su “presentación”, y es que sí, tiene curvas más cuidadas y una silueta más elegante que, por ejemplo, la Charge 4.

Además de un cuerpo más estilizado y pequeño, tenemos una pantalla a color, que a pesar de no ser espectacular, sí aporta a tener una experiencia más moderna y acorde a los tiempos.

También heredamos gestualidades de los relojes inteligentes Versa, como la medición y manejo de estrés. Además, se nota que hay un fuerte foco por parte de Fitbit en el tema de la salud mental, ofreciendo en su programa de pago Fitbit Premium una cantidad importante de ejercicios de meditación y mindfulness.

A todo lo anterior, súmale lo que ya conoces de las pulseras Fitbit, como medición de ritmo cardíaco 24/7, medición de oxigenación (SPo2) y frecuencia respiratoria. Esto acompañado del manejo de notificaciones y llamadas.

Medir la calidad de tu sueño nunca fue más fácil por el cuerpo poco molestoso de la Fitbit Luxe. Por lo general cuesta llevar un gadget de este tipo contigo a la cama, pero aquí se hace más llevadero y cómodo.

¿Y la autonomía? Para su porte, que es realmente pequeño, me sorprende que pueda llegar hasta los 5 días. Puede ser un poco menos si entrenas mucho, pero por lo general no debería darte problemas, además se carga relativamente rápido. No tiene GPS, por cierto, si quieres medir exactamente tu ruta al salir debes llevar tu celular. Es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad.

Creo que la Fitbit Luxe es un vestible ideal para la gente que quería tener más control y datos sobre su salud, pero temían llevar una banda deportiva por su aspecto, valga la redundancia, deportivo y poco “combinable” en otro tipo de ocasiones. Aquí tenemos un aparato muy pequeño y sutil, con opciones de bandas para varias ocasiones.

En Chile cuesta CLP $159.990, en México MXN $3,699 y viene con 6 meses de Fitbit Premium.