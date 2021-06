Exoplaneta de “características únicas” es hallado a 48 años luz de la Tierra

La fortuna o casualidad también forma parte de la ciencia. Y se demuestra con el reciente hallazgo de un grupo de expertos de la ESA (Agencia Espacial Europea). Los astrónomos observaban dos mundos fuera de nuestra galaxia y se toparon con un tercer exoplaneta que no tenían en las cuentas.

Pero además de hallar un tercer mundo orbitando otro sol, este cuenta con “características únicas”, que no tienen precedentes en la exploración de este tipo de fenómenos universales.

Reseña el portal del Daily Mirror que la primera característica para resaltar es que es primera vez que hallan un exoplaneta que realiza su órbita completa en más de 100 días sobre su sol. Dicho elemento en especial le permite estar lo adecuadamente iluminado para que, con las herramientas correctas, sea visible desde nuestra Tierra.

Asimismo, especifican los expertos que se encuentra en la constelación Lupus, a la que también se le conoce como Wolf. Dicha agrupación galáctica está a unos 48 años luz de distancia desde nuestro planeta. Por lo tanto, será seguramente objeto de estudio a full, por parte del futuro Telescopio Espacial James Webb, que se debería lanzar en el último trimestre de este 2021.

En la constelación mencionada, los científicos observaban una brillante estrella llamada Nu2 Lupi, “una de las tres estrellas a simple vista que se sabe que alberga múltiples planetas en tránsito”, explica el portal citado. Entonces, veían dos planetas a los que denominan con las letras ‘b’ y ‘c’. Sin embargo, como si se tratase de una persona que se quiere meter en una foto grupal, apareció el planeta ‘d’, para sorprender a los científicos.

Debido a que fue por ‘accidente’ los astrónomos describen el momento como “enormemente emocionante”. Y de esta manera apagan las ilusiones que todos teníamos cuando comenzar a hablar de este hallazgo: “ninguno de los tres es habitable”, dijeron los representantes de la ESA. Pero a partir de ahora se focalizaron en ese planeta ‘d’ por algunas de sus “características únicas”.

“Combinado con su estrella madre brillante, un período orbital largo y la idoneidad para la caracterización de seguimiento, esto hace que el planeta ‘d’ sea enormemente emocionante. Es un objeto excepcional sin equivalente conocido, y seguramente será un objetivo dorado para estudios futuros”, sostuvo el coautor de la investigación, David Ehrenreich, de la Universidad de Ginebra en Suiza.

En concreto son tres exoplanetas. Entonces según las apreciaciones que obtienen de los observatorios, hay dos clases de mundos. Al planeta que llaman ‘b’ es principalmente rocoso. Pero los ‘c’ y ‘d’ “contienen mucha más agua que la Tierra”.

No obstante, esta agua no se encuentra en estado líquido. Describen en el Daily Mail que toma la forma de hielo a alta presión o vapor a alta temperatura, gracias a su cercanía con su sol.

The discovery is one of the first results from @esascience #Cheops, and the first time an exoplanet with a period of over 100 days has been spotted transiting a star that is bright enough to be visible to the naked eye! pic.twitter.com/STANTjaUkn