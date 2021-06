En su cumpleaños número 50 Elon Musk pide un regalo que por los momentos no puede poseer

Desde hace varios años es el hombre del momento. Su liderazgo sobre SpaceX y el logro de haber reimpulsado el interés en el mundo por las misiones espaciales tiene que ver mucho con él. Además, sigue avanzando en el terreno de los autos eléctricos, su polémico desarrollo en Neuralink y recientemente incursionó de lleno en el tormentoso e inestable mundo de las monedas digitales. Se trata de Elon Musk, que este lunes 28 de junio arribó a sus 50 años de vida, y pidió un regalo que por ahora no puede poseer.

Cualquiera pensaría ¿Qué regalo no puede poseer Elon Musk? Entre otras grandes corporaciones es dueño de SpaceX, Neuralink y Tesla Motors. Con un simple mensaje de Twitter es capaz de hacer crecer o desplomarse el bitcoin o cualquier otra moneda virtual. Y además lo respeta el mismísimo Tony Stark. Por eso todos nos preguntamos ¿Cuál es ese obsequito que quiere el estadounidense nacido en Sudáfrica?

La realidad es que no es un imposible. Elon Musk pide algo que se viene haciendo esquivo en los últimos meses y que todavía no puede poseer. Sin embargo, tarde o temprano lo va terminar logrando. Y la realidad es que, según el entorno que lo rodea en sus corporaciones, probablemente su deseo se cumpla muy pronto. Quizás no tal vez este 28 de junio, el día de su cumpleaños, pero tal vez llegue en los próximos días.

El regalo que pide Elon Musk

La curiosa cuenta de Twitter @DogecoinRise, con la que el físico viene interactuando últimamente le preguntó sencillamente y sin rodeos lo qué quería para su cumpleaños. A lo que Elon Musk respondió: Starship Super Heavy. Algo que, según lo reseña Digital Trends, y que en realidad es obvio, expresa el deseo de que su cohete pesado logre un viaje orbital sin inconvenientes algunos.

Starship Super Heavy — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Desde finales del 2019 SpaceX viene haciendo pruebas de lanzamiento con prototipos del Starship. Iniciaron con réplicas a las que llamaron MK1 y últimamente trabajaron con MK3. Todos recuerdan las explosiones de finales del año pasado y de principios del curso actual. No obstante, Musk siempre dijo que lo que sucedió debía pasar. Entonces, ahora se disponen a realizar los primeros envíos de cargamento hacia órbita para darle uso oficial a la nave que hipotéticamente está diseñada para futuras misiones tripuladas de larga distancia.

Reseña el portal mencionado que la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo a los a los asistentes virtuales de la Conferencia Internacional de Desarrollo Espacial de la Sociedad Espacial Nacional, que Starship (oficial, no prototipo) tendrá en julio su primer vuelo de prueba. Asimismo, manifestó que los ingenieros están “realmente en la cúspide de volar ese sistema”, y además añadió: “Espero que lo logremos, pero todos sabemos que esto es difícil”.

Las fallas en las pruebas

Recordemos que una de las particularidades de Starship Super Heavy es que se trata de una nave reutilizable. Y para ellos, el equipo que eligió Elon Musk ha diseñado un cohete gigantesco que ingresa en el cielo terrestre y aterriza de nuevo en la base de los terrenos de SpaceX. Entonces, justo en ese momento es que se han generado explosiones en la nave espacial.

De igual forma se trata simplemente de prototipos, lo que se viene ahora es el vuelo oficial del Starship Super Heavy y por eso la expectativa de Elon Musk y su extravagante, pero entendible, deseo de feliz cumpleaños.