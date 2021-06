Sheriff de Nuevo México es interrumpido en medio de un discurso por dildo que vuela en un dron

No es correcto, pero son las libertades que ofrece la democracia de muchos países. En los Estados Unidos, parecen haber personas que sobrepasan los límites y realizan este tipo de actos que repetimos, no son correctos. Un sheriff de Nuevo México, que se postula para la candidatura de la alcaldía de Albuquerque, fue interrumpido en medio de su discurso, hacia un pequeño grupo de personas locales. Dicha interrupción llegó de parte de un dron que tenía un mensaje. Bueno, en realidad no era un mensaje, pero quizás quería decir algo: la nave voladora no tripulada tenía un dildo gigantesco.

El sheriff de Nuevo México se llama Manuel Gonzales III, y apenas está postulando su candidatura hacia la alcaldía de Albuquerque. Pero, este incidente desafortunado quizás tiene algo que ver con su eslogan para la campaña. Gonzales, debido a su cargo relacionado a la seguridad, específicamente en el condado de Bernardillo, tiene como bandera la frase “duro contra el crimen“. Por lo tanto, hace juego de palabras con el dildo volando en un dron, mientras se dirigía hacia el grupo de personas.

De igual forma, según se aprecia en un video publicado en una cuenta de Facebook, el manipulador del dron se encuentra a escasos metros del interlocutor. Es decir, no se trató de una broma a escondidas. La persona que manejaba el aparato con el consolador quería emitir un mensaje de protesta contra Manuel Gonzales.

El dildo dron se salió de las manos

El responsable de la seguridad en Bernardillo vio el dron volando y mantuvo muy bien la calma ante la acción de protesta. De hecho, según lo reseña Gizmodo, Manuel Gonzales dijo “tenemos un caballero aquí que está tratando de ser lindo”. De esta manera siguió hablando del tema político que estaba tocando y decidió ignorar lo que ocurría encima de él, en referencia a que el dron volaba cerca.

Entonces, minutos más tarde, alguien relacionado al equipo de trabajo del sheriff intentó derribar la pequeña aeronave y solo pudo arrancar el dildo con las manos. Mientras tanto, el dron siguió volando y los ánimos se caldearon. El protestante que manejaba el dron intentó golpear a la persona que quiso derribar el aparato y se dio paso a la violencia.

No hubo golpes, ni heridos. Solo que un grupo mayor de personas y algunos policías del condado detuvieron al hombre de la nave con el dildo. Su acción en referencia al aparato electrónico y el dispositivo sexual no lo llevaron a la comisaría. Sí, en cambio, su agresión contra del personaje que agarró su objeto, es decir, su dron. Eso le costó una detención por cargos menores de agresión.

Y si es de su interés apreciar el momento que intentamos describir en esta reseña, hay un material audiovisual que se enciende como pólvora en las redes sociales.

El siguiente video es de una cuenta de Facebook y cuenta con el discurso completo del sheriff. Pero no tienes que verlo todo, la “magia” comienza a ocurrir en el minuto 27:20.