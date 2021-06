Cyberpunk 2077 está de regreso en la PS Store, pero con una advertencia para los usuarios con PS4

Después de estar mucho tiempo desarrollando el título, Cyberpunk 2077 tuvo uno de los peores estrenos de videojuegos registrado en los últimos años. Su deficiencia en las consolas hizo que PlayStation retirara el título de forma inmediata de su PS Store. Entonces, seis meses después del caos el juego regresa a las tiendas virtuales de Sony, pero lo hace con una advertencia, pues no todas podrán hacer que corra sin problemas.

Cyberpunk 2077 se estrenó en las tiendas virtuales de las consolas de videojuegos más conocidas, el 10 de diciembre del 2020. Solo estuvo arriba durante siete días. Un océano de quejas por el rendimiento del desarrollo de CD Projekt Red hizo que Sony tomara la firme decisión de sacar el videojuego.

Además, en ese momento destinaron un enlace para realizar el reembolso correspondientes a los que habían gastado su dinero comprándolo. La empresa se disculpó y prometió trabajar de inmediato en las mejoras al desarrollo. Esto fue un proceso que duró más de seis meses, pues este 21 de junio oficialmente quedó habilitado el videojuego en la PS Store.

Las cuentas oficiales de Twitter de PlayStation y Cyberpunk 2077 publicaron varios mensajes anunciando el regreso del videojuego a la PS Store. Los muchachos de Sony indicaron que las descargas para PS4 llega con algunas restricciones según el tipo de consola que tenga el usuario.

“Para obtener la mejor experiencia en PlayStation, se recomienda jugar en las consolas PS4 Pro o PS5”, indicaron en un breve mensaje. Con esta información revelan que los que tengan el dispositivo base de esta versión de la consola de Sony no podrán disfrutar del videojuego.

De igual forma, para lo que sí podrán tener Cyberpunk 2077, Sony informa que “el trabajo en la versión de PS4 continúa, con correcciones y actualizaciones que se lanzarán durante todo el año”, detallaron.

