Cheerble Ball M-1: probamos un juguete inteligente para gatos

Hace un tiempo la marca Cheerble logró desarrollar gracias al crowdfunding varios juguetes inteligentes para perros y gatos.

En este caso, pusimos a prueba la M-1, que es una pelota para felinos. Su gracia radica en que tu gato no se sienta tan solo cuando te vas de casa.

¿Pero qué es y cómo funciona? Es una bola con exterior de felpa que es capaz de hacer distintos movimientos para llamar la atención de tu mascota.

Se carga por MicroUSB y tiene una luz LED.

Aquí puedes hacer que gire por la casa sola, usando su batería interna, y así crear la ilusión de un ratón. Hasta le puedes poner un cascabel que viene incluido.

Otro de sus modos es que cuando el gato la toca con su pata o nariz, esta se mueve de lado a lado, casi como un pez fuera del agua.



Observación y acercamiento.

A buenas y a primeras, la curiosidad de mi mascota no le permitía apartarle la vista a este nuevo juguete, mientras yo solo observaba la situación cual camarógrafo de National Geographic (pero en un departamento, en pandemia).

En un principio pensé que le había agarrado miedo y que hasta ahí llegaba la novedad, pero después de un tiempo la soltaba en el living y el gato la perseguía, quemando bastante energía y ejercitándose ¡Nada de mal!

Ahora bien, este juguete fue pensado para dejarlo prendido cuando te vas de casa, lo cual no ha sido mucho el caso dada la situación actual, pero aún así es un buen añadido para cuando estás trabajando y tu mascota quiere jugar.

Inseparables.

Es lo suficientemente inteligente para dejar de funcionar después de media hora, dar un descanso y después prenderse otra vez. Así no le sobrexiges a tu gato haciendo que pierda el interés.

Tiene distintos niveles de intensidad, dependiendo de cuán activa sea tu mascota, tú lo eliges. Se carga vía microUSB y el cable viene incluido.

He leído variados reviews en Amazon y en general la recepción es buena, existiendo excepciones donde perros grandes o gatos muy fuertes son capaces de romper el juguete. No me lo explico porque se siente muy bien construido. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que simplemente no le guste y no le preste atención, no fue mi caso y ha sido una linda adición a la vida de mi gato.

Este juguete inteligente se vende en Blustore como también en las tiendas del retail.