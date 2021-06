The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: fecha de lanzamiento y detalles

Por fin, después de mucho tiempo podemos ver imágenes nuevas de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, secuela que aún no tiene un nombre oficial, por lo que se le sigue llamando “la secuela de BotW” pero ahora que tenemos muchas cosas más que discutir es que se reaviva la emoción que tenemos por este juego.

Ahora, durante el Nintendo Direct del E3 2021, es que tenemos y una fecha de lanzamiento aproximada y algunos detalles que se ven muy interesantes.

The Legend of Zelda Breath of the Wild llega a las alturas

Parece que tomando como inspiración a Skyward Sword, este nuevo título de la franquicia te permitirá explorar los cielos de Hyrule, pues hay mucho terreno que se elevó por los cielos, incluido el castillo mismo.

Aunque no sabemos mucho sobre la historia y lo que se podrá ver en cuanto a narrativa se refiere, al menos podemos saber que podremos explorar el cielo de una manera mucho más dinámica que antes.

Pudimos notar algunas nuevas habilidades también en el trailer de presentación, y antes de que te platiquemos más, es mejor que lo veas. Te lo dejamos a continuación para que te formes tu propia opinión.

La habilidad que más nos llama la atención es aquella que te permite atravesar objetivos sólidos y aunque solamente se puede ver que Link lo hace de manera vertical al subir a una isla flotante, aún no estamos seguros de los límites de esta, pero ya estamos muy emocionados.

Como podrás darte cuenta, el juego se estrenará en el año 2022, en algún punto de ese año. Y aunque parece que ya están muy avanzados, el hecho de que aún no cuenta siquiera con un nombre oficial, nos dice que tal vez todavía les falte bastante tiempo, así que no nos sorprendería verlo salir al mercado a finales del año 2022, tal vez por noviembre o diciembre.