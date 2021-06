Billie Eilish y la Jordan Brand se unen para crear las Air Jordan 1 KO

La joven cantante y compositora Billie Eilish prepara un lanzamiento en conjunto con la Jordan Brand: así nacen las Air Jordan 1 KO.

Con el color verde pistacho (Ghost Green, es el nombre del color) como único motivo, estas zapatillas de corte alto se esperan que sean vendidas el 9 de septiembre de este año.

Ya desde 2019 se rumoraba de un trabajo entre Eilish y la Jordan Brand, al ser invitada al Complex’s Sneaker Shopping. Dos años después, se concreta la colaboración.

Las fotos fueron difundidas por PVASneakers, y según estas, las verdes zapatillas tendrán en detalle el logo del Jumpman y el nombre de Billie Eilish, además de otra figura de una persona, posiblemente marca de la cantante.

También destaca el logo de Air Jordan, siempre con el color verde destacado.

No se conocen mayores detalles al respecto, pero se presume que con el paso de los meses se harán oficiales las zapatillas.

Los orígenes de Billie Eilish

Nacida en Los Ángeles, California, en 2001, y radicada en el Reino Unido, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell es una cantante y compositora. Con apenas 13 años lanzó el sencillo Ocean Eyes, todo un fenómeno musical.

Para 2017 publicó su EP Don’t Smile at Me, que produjo en conjunto con su hermano, Finneas O’Connell.

Su género favorito es el hip hop y se inspiró en Runaway, de Aurora, para seguir su carrera musical. Tyler, Childish Gambino, Avril Lavigne y Amy Winehouse son algunas de sus influencias musicales.

Se espera su presencia en Sing 2, la secuela de la reconocida película de Universal Pictures. Estará junto con Drake y System of a Down. El estreno de la película está programado para el 23 de diciembre de este año, luego de moverse debido a la pandemia.

Un escándalo reciente por un viejo video

Recientemente Eilish estuvo en el ojo de las críticas por un video donde se burló de los asiáticos. Tenía 13 o 14 años, y utilizó un término despectivo sobre la comunidad asiática.

“Suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo”, expresó en su cuenta de Instagram. “A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”.

“Se me ve diciendo tonterías con una voz impostada. Es algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida, cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería, y lo siento”.