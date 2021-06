Imágenes nunca antes vistas de Betelgeuse confirman la causa de su opaco brillo a finales del 2019

A finales del 2019 y durante una buena parte del 2020, los científicos que exploran el universo estuvieron al borde de la locura. Betelgeuse, la décima estrella más brillante de nuestro firmamento estaba registrando un oscurecimiento. De inmediato saltaron un montón de preguntas e hipótesis que se terminaron aclarando con el paso de diferentes investigaciones.

En ese momento se dijo de todo. Quizás la hipótesis más alarmante fue la que sugirió que la estrella estaba al borde de una explosión para convertirse en una supernova. Betelgeuse se encuentra a 700 años luz, aproximadamente. Si eso llegase a ocurrir habría consecuencias en el firmamento que vemos diariamente en las noches de nuestro planeta.

No obstante, dicha teoría quedó descartada de inmediato. La realidad es que un polvo de gas se cruzó en medio de la estrella. En consecuencia, no es que la estrella se oscureció, fue que una nube bloqueó el brillo desde nuestra óptica.

Por lo tanto, hay nuevas imágenes, nunca antes vistas que confirman dicha información. Además, resaltan que esa nube de polvo fue generada por la misma estrella a través de un proceso que ella misma generó. Los detalles sobre este fenómeno fueron compartidos por Miguel Montargès, Observatoire de Paris, según lo reseña Daily Mail.

En primer lugar, el Dr. Montargès confirma que el oscurecimiento de Betelgeuse fue generado por un factor que bloqueó nuestra mirada hacia la estrella. Sin embargo, fue tras un proceso de enfriamiento del mismo cuerpo celeste que desencadenó la expulsión de varios componentes a su exterior.

El mismo gas no está orbitando la estrella. Se trata de una inmensa nube de polvo que se unirá posteriormente a la nebulosa que rodea a esta región en el centurión de Orión, según lo explica el mismo científico en su cuenta de Twitter.

“El gran oscurecimiento de Betelgeuse fue el resultado de un enfriamiento localizado de la fotosfera que a su vez desencadenó la nucleación de polvo en una nube de gas expulsada por la estrella. Esta nube de gas NO está orbitando Betelgeuse: es parte de la pérdida de masa de la supergigante roja y se unirá a la gran nebulosa polvorienta que la rodea”, escribe el experto en sus redes sociales.

Montargès dirigió un amplio equipo de trabajo de, como mínimo, 26 investigadores en el área. Los expertos, desde el observatorio francés capturaron dos imágenes impresionantes que muestran la diferencia en el brillo de Betelgeuse. La primera de ellas fue tomada en enero del 2020 y la segunda en marzo del mismo año.

Ambas fueron comparadas con capturas de la misma estrella en enero y diciembre del 2019. Entonces, con los datos y las imágenes en mano, notaron que el comportamiento se debió a un factor externos que estaba rodeando el cuerpo celeste.

