Extraordinarias imágenes de la batalla entre Goku y Granola se filtran en el adelanto del episodio #73 de Dragon Ball Super

El desarrollo de Dragon Ball Super sigue su marcha y cuando se acerca la fecha del estreno del manga, comienzan a aparecer los adelantos. De esta manera se filtró o reveló el del capítulo 73. Y con él llega algo que tiene a todos con mucha expectativa: la batalla entre Goku y Granola. En principio, el cersiano parece superar al saiyajin, pero todavía queda mucha tela por cortar.

Las imágenes, como de costumbre, las comparte la cuenta de Twitter DBS Hype. Desde el inicio, muestran a ambos guerreros de frente, tomando la pelea muy en serio. A diferencia del episodio anterior, en donde Goku, como siempre lo hace, no entrega su máximo poder con la intención de medir las habilidades de su rival.

Entonces, ahora todo parece tornarse real y ambos peleadores mostrarán su máximo nivel. De hecho, en la segunda imagen se aprecia a Goku intentando esquivar cada uno de los ataques de Granola, quien le lanza todo su arsenal a su rival.

Recordemos que Granola tiene razones de sobra para tener rencores contra la raza saiyajin, aunque sabemos que en realidad no conoce la historia. Es decir, no está en conocimiento que Goku no es parte de ese pasado malévolo invade planetas. Pero ambos están peleando en desconocimiento de la realidad, engañados por Oil y Malik.

Dragon Ball Super Chapter 73 Drafts (2/2).



Title: Goku vs Granolah pic.twitter.com/PJTAvHE2wa — DBHype (Backup) (@DbsHype1) June 14, 2021

Granola pone a prueba a Goku

En el mismo orden de análisis de cada una de las imágenes, se aprecia como Granola decide exponerse a los ataques de Goku con la intención de ponerlo a prueba. Tantos, que intenta escapar y se mete a una zona boscosa en la que pareciera esconderse entre los árboles.

Allí, con velocidad y astucia logra escabullirse entre los troncos y escapa a cualquier energía que le lanza el saiyajin. Entonces, aquí aparece el mayor momento de sorpresa: sin que se lo espere, Granola sale de la nada y de frente propina una patada extraordinaria a Goku que pareciera dejarlo fuera de combate.

No sabemos que va a pasar. No se sabe si fue la derrota de Goku. Aunque es muy pronto y el ataque es muy sencillo como para dejar fuera de combate a Kakaroto, la expresión de su cara en el diseño de Akira Toriyama y Toyotaro es lo que a todos dejó sin palabras.

De hecho después hace uso de los mismos árboles en la zona boscosa y cae en el suelo, pero de pie. Y allí muestra otra expresión, ahora de sorpresa ante el nivel de pelea que está enfrentando.

El desenlace de esta impresionante batalla, o al menos el resto de la información que falta por conocer, lo sabremos el próximo 20 de junio, cuando se publique oficialmente el número 73 de Dragon Ball Super, en su versión manga.