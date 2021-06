Barack Obama cree que EE UU tendría más armas y religiones de confirmarse que hay extraterrestres

Barack Obama es un firme creyente en la vida en otros planetas. Así lo ha dejado saber en varios programas, aunque no ha ahondado sobre sus descubrimientos -o confirmaciones- de extraterrestres.

Recientemente, en The Ezra Klein Show, volvió a las andadas sobre los aliens. Para el expresidente de Estados Unidos, su país gastaría más en armas y tendría más religiones de corroborarse su existencia.

Obama además dijo que quiere conocer qué son los objetos voladores no identificados en videos publicados por el Pentágono.

De confirmarse la vida en otros planetas, considera Obama, “habría discusiones inmediatas sobre la necesidad de gastar mucho más dinero en sistemas de armas para defendernos”. También “aparecerían nuevas religiones. Y quién sabe en qué tipo de argumentos nos metemos. Somos buenos fabricando argumentos el uno para el otro”.

Obama y los extraterrestres, buscando la verdad

Previamente, el expresidente (2009-2017) le había confesado a James Corden sus dudas sobre ovnis.

“Lo que es verdad… es que hay imágenes y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente cuáles son”, señaló Obama al presentador de The Late Late Show. “No podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria… no tenían un patrón fácilmente explicable”.

Y en otra conversación, esta vez con Stephen Colbert, Obama abrió la puerta sobre la existencia de vida en otras partes de la galaxia.

El presentador le pregunta al exmandatario norteamericano si alguna vez pidió una información a sus agencias de inteligencia y ellas se negaron. Obama dijo que cada vez que lo pidió, recibió respuestas, aunque quizás unas tardaron más que otras.

—¿Ovnis? ¿Preguntó sobre ovnis?

—Seguro, pregunté sobre ellos.

—¿Y?

—No puedo decirte. Lo siento.

—Ok. Lo voy a tomar como un “sí”. Porque si me dice que no existen, es que no existen. ¿No?

—Siéntete libre de pensarlo (ríe Obama).

En el aire quedó el hecho de que Barack Obama preguntó acerca de los extraterrestres y que recibió una respuesta positiva.

Los videos desclasificados del Pentágono y la visión del público estadounidense

En abril de 2020, el Pentágono desclasificó tres videos sobre fenómenos aéreos. Las imágenes fueron reconocidas como reales, grabadas por pilotos durante vuelos de entrenamiento en 2004 y 2015.

Las autoridades del Pentágono, si bien no rechazan tajantemente la teoría de los extraterrestres, dejan claro que su interés es saber si representan una amenaza.

Casi dos tercios de los estadounidenses creen que la vida extraterrestre existe y que el gobierno de Estados Unidos no le está diciendo al público toda la verdad. Esta encuesta de CBS se realizó en mayo.

La cadena norteamericana entrevistó a 1.009 adultos por teléfono en todo el país, entre el 23 y el 28 de marzo.