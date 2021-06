ASUS ZenBook 14 review [FW Labs]

Gracias a nuestros amigos de AMD tuvimos la oportunidad de probar la ASUS ZenBook 14, la cual nos ha sorprendido bastante por toda su potencia en un tamaño tan pequeño. La probamos principalmente en situaciones como producción de video y en cuanto a juegos se refiere, así que te traemos lo que llegamos a ver.

Especificaciones

Las especificaciones de este equipo son las siguientes:

Peso de 1.22 kg

Chasis de aleación de aluminio con corte diamante

Grosor de 15.8 mm

Hasta 4000 nits de brillo

Tecnología de visión amplia de 178°

Procesador AMD Ryzen 5000 serie U y serie H

AMD Radeon Graphics

ASUS NumberPad 2.0

Batería de 67 Wh

Webcam de IR, inicio rápido

Cancelación de ruido IA

Hasta 16 horas de duración de batería

Carga rápida de 0% a 60% en 49 minutos

Certificación militar MIL-STD 810H

Luz azul reducida para antiparpadeo

Diseño

El diseño de este equipo es uno de sus puntos más fuertes, pues tiene una enorme durabilidad muy interesante que la hace capaz de soportar uso rudo, aunque tampoco exagerando.

La certificación militar es solamente la punta del iceberg, pues también es sencilla de llevar a todos lados gracias a que es pequeña, pero llega a ser un poco pesada de llevar junto con otras cosas en la mochila.

A parte es muy fácil de poder adaptarla a cualquier entorno de trabajo, siendo especialmente fácil usarla en espacios reducidos. Aunque es funcional en muchos lugares.

Gracias a su certificación MIL-STD 810H, fue sometido a las siguientes pruebas:

Baja presión para pruebas de altitud.

Choque de temperatura adicional a temperaturas altas y bajas en almacenes y durante el uso

Efectos de la lluvia, incluido el viento que sopla y la lluvia helada

Humedad, hongos y niebla salina para pruebas de óxido

Exposición a arena y polvo

Atmósfera explosiva

Fugas

Aceleración

Choque y transporte de choque

Vibración de disparos

Vibración general

Esta información sobre la certificación la obtenemos de este enlace. Y vaya que se nota que es muy resistente a todo, pues desde que la tomas entre tus manos se puede sentir la gran calidad de esta ASUS ZenBook 14.

Rendimiento

Obviamente teníamos que llegar a esto y es un equipo realmente muy bueno, pues a parte de resistente, es muy potente.

En cuanto a gaming tenemos que es una gran equipo para jugar competitivos como Overwatch o para juegos de un solo jugador, aunque obviamente no es el equipo más potente del mercado, no se queda atrás.

Obviamente no podemos correr un Cyberpunk 2077 aquí, pero para ser sinceros, pocos equipos pueden correrlo a su máxima capacidad. Pero en general, si buscas jugar cosas como Death Strading, por ejemplo, o Days Gone, podrás ser capaz de hacerlo, pero no en las máximas especificaciones del software.

Para la producción de video creo que es de lo mejor que puedes encontrar, en especial si te dedicas a trabajar en locación, haciendo grabaciones y almacenando en distintos lugares fuera de casa.

Editar video aquí es realmente muy sencillo y el render se siente de maravilla, así como el editar audio y fotografía.

Eso sí, ten en mente que no es para poder editar una película en 4K, pero para necesidades de creación de contenido para YouTube o Twitch, es una perfecta compañera.

Conclusiones

Este equipo es más que nada para todos aquellos que trabajan fuera de casa constantemente, es decir que si tienes, por ejemplo, un blog de viajes, no puedes encontrar un mejor equipo de computación para esto. Eso es gracias a que es muy rápido, eficiente y extremadamente duradero. Hay pocas condiciones que no puede soportar, y aunque el chiste no es abusar del equipo y sumergirlo al agua o aventarle polvo, es cierto que puede soportar una gran cantidad de condiciones atmosféricas para que no te preocupes en caso de que se someta a algún problema.

Sin duda es una de las mejores opciones para producir fuera de casa y para jugar por qué no, así que si lo tuyo es salir mucho de casa, no puedes encontrar algo mejor actualmente.