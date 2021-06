Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids tiene un par de secretos interesantes

A pesar de que la expansión de Assassin’s Creed Valhalla ya tiene tiempo en el mercado, no se han encontrado muchos secretos dentro de Wrath of the Druids, pero como conociendo a Ubisoft, seguramente aún hay muchas cosas muy interesantes esperando a ser encontradas por nosotros y en las hermosas tierras de Irlanda.

Pero aunque no se han encontrado muchos secretos aún, eso no quiere decir que no se hayan encontrado ya algunas cosas interesantes dentro de esta expansión y ahora te mostramos un par de ellas que te pueden sacar una sonrisa.

Pac-Man en Assassin’s Creed

Super Smash Bros Ultimate no es la única manera en que podemos ver a los asesinos de esta franquicia convivir con el carismático personaje de Namco, pues hay un pequeño secreto que hace una referencia directa al bonachón Pac-Man.

Si te diriges al área marcada en este mapa, podrás encontrar una cueva a la que puedes acceder si destruyes la entrada de madera y una vez que estés dentro, solamente es cuestión de buscar una mesa con un queso y unas manzanas acomodadas de manera tal que parecen ser Pac-Man comiendo unas de sus píldoras amarillas.

No puedes interactuar ni hacer nada más con este Easter Egg, pero es un buen detalle que solo encontrarán los que tengan más atención al detalle. No es un enorme Easter Egg pero se suma a aquellos que crean a Pac-Man a partir de comida, como el queso que pudimos encontrar en Bioshock, el cual también hace referencia a Pac-Man. Me pregunto cuántas referencias similares a Pac-Man podremos encontrar en otros videojuegos.

Pero no es todo, pues aún nos queda ver un Easter Egg relacionado a un par de personajes muy famosos.

Aunque no sea de manera directa, Asterix y Obelix tienen una referencia en uno de los documentos que podemos encontrar en la aventura en Irlanda, pues dentro de una cabaña se puede encontrar una carta que habla de una poción de fuerza que requiere la combinación de ciertas hierbas.

Asterix & Obelix también están en el juego

La poción, creada por un venerable druida que vive cruzando el mar de Francia, puede otorgar fuerza sobrehumana a quien la tome. El documento menciona también que, el druida que escribe esto, no cuenta con las misma hierbas utilizadas por el druida creador de la poción, pero que planea hacer su propia versión y probar su fuerza en un campo cercano en donde hay piedras enormes.

Para encontrar la carta, debes ir al lugar que te mostramos a continuación, y cerca de ahí, al norte de la entrada de la cabaña, puedes encontrar el lugar con piedras de las que habla la carta y, además, al druida en cuestión muerto debajo de una de estas piedras.

Para quienes no lo saben, la poción es una referencia a la poción mágica de la franquicia antes mencionada. La poción en cuestión solamente ha logrado ser creada por el druida Getafix y nadie más sabe cómo hacerla.

Los ingredientes no se han especificado en su totalidad pero se sabe que sus ingredientes principales son hierbas que se pueden encontrar en los bosques y alrededores de la aldea.

Entre todos los ingredientes se han confirmado algunos cuantos, tales como el muérdago, pescado, tréboles de cuatro hojas, ajo, fresas, sal, pepinos y otros cuantos ingredientes más.

Sin duda es una referencia muy curiosa que a muchos seguramente se les pasó de largo pero que nos recuerda a una de las más grandes historias que se hayan contado en el mundo y una serie que sigue estando vigente desde hace ya muchos años.