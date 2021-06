Among Us: nugget de pollo en forma de tripulante se vende por casi 100 mil dólares

Podrías pensar lo contrario, pero Among Us sigue siendo un juego muy popular entre toda la población y es gracias a ello que seguimos viendo a muchos jugadores todos los días conectarse para comenzar a traicionar y mentir a la primera oportunidad.

Y es que su estilo de juego tan simple pero adictivo y la manera en que los personajes están diseñados, sigue llamando mucho la atención de muchas personas en todo el mundo, personas de todas las edades y niveles socioeconómicos.

Esto lo sabemos porque recientemente se convirtió en noticia mundial que un nugget de pollo común y corriente, se vendió en una nada despreciable cantidad de USD $99,997. Lo que lo hace el nugget de pollo más caro del mundo.

Pero ¿Por qué es que se vendió tan caro algo tan insignificante? Pues por una sencilla razón: el nugget tiene forma de tripulante de Among Us. En serio, el mundo se está volviendo loco.

¿Cómo pasó esto y porque con Among Us?

Among Us gozó de un auge muy intenso de popularidad hace no mucho tiempo, y aunque es cierto que ya ha bajado la locura de Among Us en general, la verdad es que sigue siendo muy popular. Algo muy similar a lo que pasó con Pokémon GO! en donde ya no se ve a todo el mundo jugándolo, pero sigue siendo jugado por una base de fans muy grande.

Eso justamente se puede ver gracias a que este pequeño nugget de pollo en forma tripulante se subió a eBay con la esperanza de venderlo a un precio realmente bajo, pues la subasta comenzó en tan solo 99 centavos el 28 de mayo de 2021.

Eventualmente, la subasta comenzó a subir bastante, hasta que el precio se salió de control y se terminó vendiendo por la cantidad antes mencionada, casi 100 mil dólares.

Lo interesante aquí no es solamente que tenga forma de un tripulante (o impostor) de Among Us, sino que esta nugget pertenece a la famosa BTS Meal de McDonald’s, lo que seguramente ayudó a que su precio incrementara muchísimo, pues si bien, Among Us tiene muchos fanas, BTS tiene muchísimos más fans en todo el mundo, dispuestos a gastar cantidad enormes de dinero con tal de tener algo perteneciente al grupo musical.

¿Cómo se hará la entrega?

Obviamente la comida se tiende a descomponer de manera rápida (aunque no siempre es el caso para la comida de McDonald’s). Así que el vendedor se encargará de enviar el nugget congelado y sellado al vacío para que se conserve mucho mejor.

Pero eso no es todo, sino que también enviará un paquete de la famosa salsa Szechuan que se volvió famosa gracias a la caricatura Rick y Morty, algo que por sí solo es extremadamente bueno y valioso, aunque no sé si valga tanto dinero.

Lo más interesante aún es que las identidades del comprador y del vendedor son un completo misterio, pero no es de sorprender, pues nunca se sabe cuándo es que se podría alguien meter en problemas gracias a una suma importante de dinero repentina.

Sinceramente, esta es una de las noticias más extrañas que nos ha ofrecido el mundo en este año 2021, lo que demuestra que la locura del 2020 no era exclusiva de ese año y actualmente podrían seguir pasando cosas muy alocadas y sin sentido.

No sé ustedes, pero creo que vale la pena guardar toda la comida que tenga similitudes con algún personaje famoso, pues como ya hemos visto, puedes ganar una pequeña fortuna por algo que, en todo el sentido de la palabra, no tendría valor real alguno.