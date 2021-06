Amazon, Spotify, Twitch, Twitter, Reddit y medio internet caen de la nada

FayerWayer está bien. Pero Amazon, Twitch, Twitter, Spotify, Reddit, CNN, The New York Times, The Guardian y más sitios colapsaron por un error de la red CDN.

La mañana de este 8 de junio de 2021 media humanidad cayó en pánico al intentar ingresar a algunos de sus sitios favoritos o redes sociales preferidas. Y es que, de la aparente nada, decenas de plataformas web se cayeron.

Lo que llevó que diera la impresión de que medio internet había dejado de estar disponible de un segundo a otro para todos los usuarios del planeta.

Muchos lo pudieron sentir como una bocanada de aire que nos llevó de vuelta a 1994. Pero otros tantos se alarmaron cuando incluso “la vieja confiable” DownDetector tampoco estaba disponible.

Por fortuna ahora sabemos qué sucedió precisamente.

Amazon no fue el único sitio afectado: esta fue la razón

Sobre las 5:30 AM (hora del este) se presentó un falló masivo en la disponibilidad de bastantes sitios web muy populares.

Amazon, Twitch, Twitter, Spotify, Reddit, CNN, The New York Times, hasta The Verge y bastantes otros sitios se cayeron en avalancha y estuvieron así, fuera de línea, durante cerca de una hora.

Pero fue cuestión de poco tiempo desde el arranque de los problemas para que Fastly, la compañía encargada de dar soporte de nube para mantener el acceso a miles de sitios importantes en la web, revelara que la caída masiva era por causa de ellos.

La causa de todo habría sido un fallo en la red CDN (Content Delivery Network). Cuya función es distribuir contenidos a través de internet de una forma más rápida y eficiente. Sin importar el lugar de acceso desde el que se encuentran los usuarios.

Pero el problema suscitado obviamente fastidió todo. El asunto es que Fastly es de las pocas compañías en el mundo que puede soportar el volumen de tráfico de las plataformas y sitios que colapsaron.

Así que de un momento a otro medio internet dejó de estar disponible. Pero todo ya volvió a la normalidad. El detalle inquietante es que se desconoce hasta el momento qué provocó el fallo en la red CDN.

Aunque portavoces de la firma indican que no se trató de un ataque de hackers, ni alguna amenaza de seguridad.