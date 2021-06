Amazon extiende su tecnología sin cajeros a una tienda más grande

Continúa la evolución de Amazon. Su tecnología sin cajeros Just Walk On ya no estará solo en tiendas pequeñas, sino en una de tamaño completo en Bellevue, Washington, Estados Unidos, anunció la empresa de Jeff Bezos.

La nueva tienda Amazon Fresh, de casi 8 mil metros cuadrados, no tendrá cajeros, sino varios dispositivos que chequean los precios.

Hasta este año, la tienda más grande que contaba con la tecnología era de casi 3.200 metros cuadrados. Incluso, otros espacios contaban con carritos de compra inteligente.

La tienda abrirá este jueves, 17 de junio.

Esto dicen los ejecutivos de Amazon

Dilip Kumar, vicepresidente de venta minorista física y tecnología de Amazon, realizó el anuncio.

“Llevar la tecnología Just Walk Out a un espacio de comestibles de tamaño completo con la tienda Amazon Fresh en Bellevue muestra la capacidad continua de la tecnología para escalar y adaptarse a nuevos entornos y selección”, apuntó en un comunicado.

“Estoy encantado de que ayude a aún más clientes a disfrutar de una forma más fácil y rápida de comprar”, recalcó Kumar. “No puedo esperar para obtener sus comentarios sobre este último lanzamiento de Just Walk Out”.

El sistema se reconoce como clave en el estado actual de la pandemia. “Los comentarios han sido fantásticos, y los clientes notan que saltarse el proceso de pago les permite ahorrar tiempo y reducir el contacto en las tiendas”, señala Kumar.

El mecanismo de trabajo

¿Cómo será la forma de comprar en la Amazon Fresh de Bellevue? Lo explicamos aquí.

El cliente llega a la tienda, donde se le pide una opción de pago. Los tradicionales seguirán disponibles (efectivo, por ejemplo). Si el cliente quiere usar la tecnología Just Walk Out, ingresa a la tienda escaneando un código QR en la app de Amazon, insertando una tarjeta de crédito o débito, o simplemente escaneando la palma de su mano. La persona selecciona los artículos. Hay varios dispositivos para chequear los precios, a lo largo de toda la tienda. Cualquier cosa que saquen del estante se agrega de forma automática a un carrito virtual. Al salir de la tienda se les factura por los artículos del carrito virtual y se realiza el pago, según lo haya determinado antes de entrar. Luego se les envía un recibo digital.

La evolución de las tiendas Amazon Fresh

La primera tienda Amazon Fresh abrió sus puertas en agosto de 2020, rememora Amazon en su comunicado. Desde entonces, abrió 13 tiendas en California, Illinois y Virginia. La de Bellevue es la más grande.

“Hemos recibido comentarios increíbles de los clientes de nuestras tiendas Amazon Fresh en California, Illinois y Virginia”, indicó Jeff Helbling, vicepresidente de Amazon Fresh Stores. Las personas elogian los precios, la sección de comestibles y las formas de hacer las compras.

“Nuestros cientos de empleados de la tienda han estado trabajando duro para prepararla”, develó Helbling. “Estamos ansiosos por escuchar los comentarios de los clientes a medida que abrimos nuestras puertas a la comunidad de Bellevue”.