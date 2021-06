Polémica en Amazon por la instalación de ‘AmaZen’ una cámara de relajación que comparan con un ataúd

Aunque a muchos pueda parecerles una sorpresa, Amazon es una empresa que recibe constantes quejas y reclamos por las condiciones laborales que ofrece a sus trabajadores. Esto ha hecho que la compañía gane cierta fama de “maltrato” a sus empleados. Puede ser cierto o falso, ese no el tema que nos convoca, lo cierto es que se ganaron este calificativo en Internet. Por lo tanto, desde lo más alto de la cúpula ejecutiva intentan aplacar dichos rumores ofreciendo beneficios a sus recursos humanos.

Amazon intenta emplear el modelo Google, quienes se convirtieron en un mito a nivel de condiciones laborales. Es tanto el impacto que alguna vez generaron unas imágenes de la sede de la empresa en Mountain View, que hay personas que no tienen idea de cómo se trabaja en Google y sueñan con pertenecer a la compañía.

Entonces, al estar en la vereda contraria, Amazon hace intentos por salir del lado oscuro. De esta manera nació AmaZen: artículo, herramienta o implemento que, enseguida nació, fue exterminado en cuestión de segundos, al menos en las redes sociales. La presentación de dicho artículo generó tanto rechazo que la compañía borró el tuit donde publicaron el video. Pero, hay algo que siempre deben recordar: no hay nada más rápido que el Internet. Algún usuario descargó el material audiovisual y el mismo le sigue dando la vuelta al mundo.

AmaZen de Amazon

AmaZen es una cápsula rectangular que de entrada parece tener las mismas dimensiones que un baño público o el tocador de un avión. Pero en realidad es mucho más grande y cuenta con una serie de distracciones en su interior que, según la empresa, ofrecen tranquilidad y son beneficiosas para la salud mental.

La idea que tiene (o tenía) la empresa era crear un espacio dentro del mismo centro de sus operaciones, que sirviera a los trabajadores para despejar la mente. Al ingresar al AmaZen se encuentran con plantas, revistas, calefacción o ventilación y una computadora, que tiene CERO contenido de trabajo.

En esta computadora se puede navegar en una amplia biblioteca de imágenes o videos que contrarrestan la inestabilidad mental o la intranquilidad. “Con AmaZen quiero proveer a los trabajadores un lugar que es callado. Y donde la gente pueda ir y poner foco en su bienestar mental y emocional”, dijo Leila Brown, empleada y creadora del artefacto de Amazon.

“Durante los turnos, los empleados pueden visitar las estaciones AmaZen y ver videos cortos con actividades de bienestar fáciles de seguir, que incluyen meditaciones guiadas, afirmaciones positivas y escenas relajantes con sonidos”, añadió la compañía, según lo reseña Daily Mail.

Reacciones en las redes sociales

“Parece un capítulo de The Office”, dice un usuario de Twitter que muestra su asombro por este espacio. Otros los compararon con cámaras para llorar, ataúdes o simplemente armarios. Lo cierto es que, la gran mayoría no vio algo positivo en la creación de este espacio y no dudaron en expresarlo.

Futurama ya predijo lo de AmaZen pic.twitter.com/r5Sa5NHmWm — Jester agr (@jesteragr) May 27, 2021