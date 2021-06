Innovador diseño de alas ayudaría a drones a mantener estabilidad en ráfagas de viento

Los drones son artefactos maravillosos capaces de entregarnos una experiencia a la que, en condiciones normales, las personas no tenemos acceso. A menos que decidas lanzarte en paracaídas, parapente o cualquier otro deporte extremo, nadie tiene chance de capturar fotos y videos cómo se hace desde un dron. Sin embargo, tiene algunas desventajas que, por lo general están sujetas a las condiciones climáticas. Mismas que parecen haber sido superadas gracias a un nuevo diseño de alas.

Los drones son en realidad una herramienta útil. Pero en un día de lluvia o que hayan fuertes ráfagas de viento, no es recomendable salir a grabar. Entonces, esta situación en particular tenía pensativo a un grupo de científicos de la Universidad de Michigan. Entonces, después de ver el accionar de las aves ante estas adversidades, encendieron la chispa de la mente y concretaron una idea genial.

Se trata de alas 3D que en la medida de sus posibilidades trate de imitar la reacción de las extremidades de las aves. “Las alas que pueden variar sus formas tan libremente como las alas de las aves podrían tener ventajas para las aeronaves pequeñas en entornos construidos, sugiere un nuevo estudio dirigido por ingenieros de la Universidad de Michigan”, escriben en el portal de la casa de estudios.

Los ingenieros a cargo de este proyecto notaban que incluso los drones comunes más avanzados, eran superados por los vuelos de los animales del aire. Entonces, como no pudieron contra ellos, decidieron unírseles.

Las alas 3D para drones

El portal de la universidad norteamericana publica una nota en la que hay una imagen que se puede rotar en 3D. Esta puede ser movida por cada usuario para que aprecie en persona las implicaciones y movimientos del diseño. Por lo tanto, aquí les dejamos el enlace.

“Estos son solo dos usos que identificamos, pero otra parte que realmente me emociona es que, como en las aves, un ala que se transforma en 3D puede realizar una amplia variedad de tareas. El hecho de que sólo dos articulaciones permitan un rango de control tan amplio es prometedor para el diseño de aeronaves”, explicó Christina Harvey, Ph.D. estudiante de ingeniería aeroespacial en la UM. Christina es coautora del artículo, que además salió publicado en The Journal of the Royal Society Interface.

Dicen los expertos que una de las cosas más impresionantes de la innovación de este diseño, fue darse cuenta de cuanto desconocían de los vuelos sin motores. No siempre se necesita de un impulso de combustión para lograr la mejor ubicación en el espacio aéreo. En ocasiones, la simple postura de unas piezas entrega la acción ideal para mantenerse levitando.

“El descubrimiento aquí va en ambos sentidos: somos capaces de contribuir a la comprensión del vuelo de las aves así como al diseño de UAV”, dijo Dan Inman , profesor colegiado de ingeniería aeroespacial de Harm Buning y autor principal del artículo.

Es sencillo, cuando las aves se enfrentan a condiciones adversas simplemente cambian la posición de las alas. Es sencillo en ellas debido a que forma parte de su anatomía corporal y llevarlo hacia la mecánica es complicado.

Pero “al permitir que las características de estabilidad se ajusten independientemente de la sustentación, un ala de transformación 3D puede estar mejor equipada para ajustarse en tales entornos”, añadió Christina Harvey. “Si es así, esto puede ayudar a impulsar un nuevo diseño de drones multifuncionales de alas morphing”, finalizó.