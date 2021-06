Audio Espacial: una semana con el nuevo Apple Music y los AirPods Max

Hace ya un tiempo que vengo usando los AirPods Max como fuente de audio principal para mis actividades del día a día y sí, no hay vuelta, son los mejores audífonos bluetooth que existen a la fecha.

Hay que dejar en claro que no son para audiófilos. Ese mercado sabe que un par de audífonos de ese grado cuestan el doble, que la reproducción necesita ser cableada, que no tener un DAC (digital audio converter) decente es un crimen.

Apple no le habla a los anteriores con los AirPods Max, quiere llegar a la gente común que quiera tener una experiencia increíblemente aumentada, pero sin todos los extras tediosos (que pueden ser un hobby, no juzgo).

Con una sensación premium inigualable por los Sony y Bose de la competencia, este par de audífonos se sabe “diferente”. Usar plástico no está mal, de hecho se hace por una razón: evitar peso extra, y está muy bien. Pero en la manzana mordida no parecieran estar de acuerdo, estos son cascos de aluminio, donde la distribución de los materiales es lo que hace que no se vuelvan tan complejos de llevar por periodos alargados de tiempo.

Con dos chips H1 a bordo, acelerómetro, giroscopio y nueve micrófonos, su cancelación de ruido está en una clase distinta, pero sin olvidar algo muy importante, su modo transparencia. Simplemente no hay mejor ¿Estabilidad de la conexión? La más rápida y estable que he tenido de manera inalámbrica, así de simple. Usar una corona tipo Apple Watch para el control del volumen y reproducción de la música es una genialidad.

La gracia de todos estos factores sumados es poder entregar la mejor experiencia posible sin cables, y además ser el benchmark con lo que se mide un buen rendimiento en Dolby Atmos y Audio Espacial.

Esto último es la receta de Apple para la tecnología súper envolvente de Dolby, donde si estás viendo una serie o película compatible, puedes sentir no solo como algo se mueve de izquierda a derecha o viceversa, si no que en un espacio esférico alrededor de tus oídos. Si mueves la cabeza, el sonido cambia de lugar. Es lo más inmersivo que se puede llegar a ser con dos drivers en vez de un sistema con muchos satélites.

Por cierto, en un mundo de telellamadas y audios, el sonido de los micrófonos es el mejor que he probado en audífonos de este estilo, y he testeado los mejores ofrecimientos de cada marca.

El case incluido.

Pero no todo es positivo. No poner un botón de encendido/apagado es casi maníaco, hay que andar con su extraño estuche y guardarlos ahí. En mi caso decidí vivir libre y dejarlos así no más. La batería me dura 5 días de uso casi constante y si no los tengo puestos por ciertas horas, se apagan igual. Bien. Lo otro es que si volviera a andar en avión y tuviera que conectarme al sistema de entretenimiento, tengo que comprar un cable Lightning especial, si al menos fuera USB-C me importaría menos. No es muy práctico pero se puede vivir con ello.

Apple Music y su estado actual

El ingeniero que hace la mezcla puede decidir poner la batería a tu izquierda, el bajista adelante a la derecha, la voz al medio y la guitarra por ambos lados. En muchos casos es como estar en un ensayo de la banda. Esto lo ofrece Apple Music de manera gratuita desde hace una semana, junto a mezclas Lossless, que si tienes el equipamiento de grado audiófilo para disfrutarla, obligará a que Tidal, por ejemplo, tenga que bajar sus precios para sobrevivir.

Recuerda activarlo en la Configuración.

Ahora bien, estas mezclas en Dolby Atmos son, por ahora, un poco como el Salvaje Oeste, no sabes qué te vas a encontrar. Weezer, Fall Out Boy y otras bandas en ese estilo suenan horrorosamente mal, como si lo hubieran hecho apurados para decir que cumplieron (y con lo que me gusta su estilo…una pena). Por otro lado, artistas como Lady Gaga, Norah Jones, Olivia Rodrigo, Linkin Park, y otros, lograron sacarle un provecho fantástico a todo esto. Mención especial para el Abbey Road de The Beatles, es el mejor en Audio Espacial.

Para ser justo, tú puedes correr Dolby Atmos en cualquier audífono, pero que los resultados sean los esperados es complejo. Los AirPods Pro y los AirPods Max te aseguran que estarás recibiendo lo que los productores pensaron como la experiencia ideal de escucha.

Indicador visual de que la canción está en Atmos. Lo mismo pasa si es Lossless.

Si en un momento con el iPod, Apple fue el sinónimo de cuál era la mejor forma de escuchar música para varios, hoy Apple dentro de su ecosistema (para bien o para mal) ha creado una experiencia que te hace redescubrir la música.