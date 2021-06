Ahora podrás compartir pestañas a otros dispositivos con Microsoft Edge

Microsoft continúa mejorando el servicio de su navegador Edge. Ahora la compañía ha añadido una nueva herramienta que le permite a los usuarios poder compartir pestañas a otros dispositivos.

Esta nueva característica permite compartir pestañas con aquellos dispositivos que estén vinculados a la cuenta de Microsoft y Edge desde la barra de direcciones.

La función ya había sido lanzada a mediados de abril del presente año en la versión de pruebas Edge Canary. Pero ahora ha comenzado a actualizarse a la versión estable de Edge para los sistemas operativos Windows y macOS.

Hasta el momento la actualización solo está llegando para la versión escritorio y no a las versiones móviles iOS y Android, según reseñó Windows Latest.

Cómo compartir pestañas en Edge

Para compartir pestañas en el navegador necesitar ir a la barra de direcciones web de Edge. Esta opción se llama ‘Enviar páginas a tus dispositivos’, y se puede identificar por el icono de un ordenador y un teléfono.

Vas a presionar sobre el icono y el navegador te mostrará todos los dispositivos que tengas vinculado a la cuenta de Microsoft, ya sea ordenadores o equipos móviles.

Esta opción, por supuesto, no le aparecerá a los usuarios que no tienen su cuenta Microsoft vinculada o que no usen la versión actual del navegador de Microsoft basada en Chromium en más de un dispositivo.

Aunque la función solo está disponible para la versión estable de Edge para ordenadores, los móviles puedes ejecutarla también si usan la versión para probadores del navegador.