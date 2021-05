WhatsApp: De esta manera puedes ver las fotos que te han enviado sin entrar a la app

WhatsApp es una aplicación de mensajería que con los años ha ido cambiando considerablemente su funcionalidad.

La app propiedad de Facebook con regularidad lanza una nueva función a su plataforma con el propósito de mejorar la experiencia de uso a sus usuarios, pero todavía hay cosas que están muy lejos de cambiar.

Un ejemplo de ello es la función “en línea” la cual es muy cuestionada por muchos usuarios, pero sin embargo, ha logrado mantenerse desde la creación de WhatsApp.

La razón por la que a algunos no les gusta esta función es porque en caso de no querer responder un mensaje, la otra persona puede saber que no quieres responder cuando te ve “en línea”.

De ese mismo modo ocurre con las fotos que nos envían. En ocasiones nos suelen enviar fotos que queremos ver pero al mismo tiempo no queremos aparecer en línea, algo que evidentemente no es posible.

WhatsApp no incluye funciones que ayuden con este tipo de problemas, pero por suerte existen ciertos trucos para muchas de las funciones de WhatsApp y en este caso está la solución.

¿Cómo ver una foto que me han enviado de WhatsApp sin entrar a la aplicación?

Es importante aclarar que no vas a necesitar la ayuda de una aplicación externa para hacer este sencillo truco.

Lo primero es realizar una configuración en la aplicación WhatsApp para poder ver las fotos sin tener que ingresar a la aplicación.

Vas a entrar desde tu Android o iPhone a la sección de Ajustes. Luego, tendrás que dirigirte a la opción “Chats” para habilitar “Visibilidad de archivos multimedia”.

Cuando realices este paso, vas a dirigirte al Almacenamiento y datos. Desde la sección “Descarga automática”, vas a seleccionar “Descargar con datos móviles y Wi-Fi”.

Al hacer esto ya no será necesario abrir la aplicación para ver una foto que te han enviado, con solo ir a la galería podrás ver las imágenes que has recibido.