La Vía Láctea como nunca la habías visto: estas son las fotos más espectaculares

El concurso Milky Way Photographer of the Year premia a las mejores imágenes de la Vía Láctea desde la Tierra. Organizado por el blog Capture The Atlas, ya tiene el corte final de 25 fotografías espectaculares, desde distintas partes de nuestro planeta.

Árboles, desiertos, lagos y acantilados fueron rodeados por la inmensidad de la noche estrellada.

“No hay muchos eventos tan especiales como ver cómo nuestra galaxia se eleva iluminando el cielo nocturno”, escribe el colectivo, a manera de presentación del concurso. “Sin embargo, por la noche hay muchas cosas invisibles a simple vista, y cuando usas una cámara para capturar la Vía Láctea, se abre un mundo completamente nuevo de detalles, colores y luces”.

Desde Utah, Estados Unidos, hasta Mungo, Australia, pasando por las Cataratas de Iguazú en Brasil. De Riaño, España, a Fanthoms Peak, en Nueva Zelanda. Java en Indonesia, el volcán Villarrica en Chile, el Golfo Pérsico en Irán o Lycian Way en Turquía. Todo nuestro planeta fue el origen, con la mirada puesta sobre la Vía Láctea.

“Más allá de los aspectos técnicos, cada fotografía de la Vía Láctea tiene una historia y una semilla que ha ido creciendo en la mente del fotógrafo durante algún tiempo hasta que todos los elementos se alinean para crear la imagen”, define el blog Capture The Atlas.

Las mejores imágenes de la Vía Láctea desde la Tierra

Hagamos un repaso por algunas de las mejores imágenes entre las 25 que luchan en el concurso Milky Way Photographer of the Year.

Spencer Welling capturó la Vía Láctea desde Utah, Estados Unidos. Su imagen fue titulada Chamber of light. “Esta es una de esas localizaciones situadas debajo de un remoto conjunto de acantilados en la zona de Grand Staircase-Escalante”, contó Welling. “Debido a su lejanía, esta cueva de piedra natural ofrece algunas de las vistas más claras y prístinas de la Vía Láctea enmarcadas a través de la abertura de color cobre de la caverna”.

Mientras, Pablo Ruiz tomó una maravillosa imagen desde la montaña española de Riaño.

“Planifiqué la fotografía un tiempo antes con Photopills y cuando la previsión del tiempo fue buena, fui a realizarla”, rememoró. “La composición de la vía de invierno sobre las montañas y el embalse me pareció una bonita composición”.

Desde Tenerife, en las islas Canarias, Lorenzo Ranieri Tenti captó Rising from the dust.

Destaca un resplandor en el Parque Nacional del Teide: “Tal resplandor es causado por la calima, un viento cálido proveniente de África, especialmente de la región del desierto del Sahara. Este viento cálido siempre está cargado con la arena del desierto y tiene un gran impacto en la visibilidad del cielo nocturno, oscureciendo el cielo y la Vía Láctea”.

Kelly Teich ilustró When all the stars align desde Mammoth Lakes, en California.

“¡Realmente no se puede pedir un mejor primer plano para trabajar!”, indica. “Esta imagen fue tomada en julio, así que tuve que esperar hasta pasada la medianoche para que comenzara a tomar la alineación adecuada. En lugar de hacer la foto con un gran angular a 16 mm, amplié un poco a 24 mm para que la Vía Láctea ocupara más del encuadre y también para capturar solo el área más interesante del primer plano”.

El volcán Villarrica en Chile, coronado de estrellas

Tomás Slovinsky, desde Chile, fotografió el volcán Villarrica.

“Si nunca has visto el cielo del hemisferio sur, es diferente y realmente asombroso”, señala Slovinsky. “En el hemisferio norte, usamos Polaris como la estrella polar, pero debajo del ecuador, hay otras reglas. Para reconocer fácilmente el polo sur celeste, el mejor puntero es la constelación de la Cruz del Sur, situada en la imagen justo encima del volcán Villarrica”.

“Esta cruz apunta al polo sur celeste y es fácil de identificar considerando el brillo de las estrellas”, apunta el fotógrafo. “Dentro de la cruz, podemos ver la zona oscura denominada El Coalsoak, que también es visible a simple vista. Es una de las nebulosas oscuras más conocidas del cielo”.

Para ver todas las imágenes que optan por el premio mayor en el Milky Way Photographer of the Year, puedes entrar en el siguiente link de Capture The Atlas. El portal también cuenta con una serie de recomendaciones técnicas para captar las mejores imágenes de nuestra galaxia.