Uncharted 4: A Thief’s End llegará a PC dentro de poco

Los fanáticos de PlayStation han visto como es que algunos, sino que la mayoría, de sus exclusivos llegan a PC con muchas mejoras. Uno de esos exclusivos es ahora Uncharted 4, el cual se acaba de anunciar que llegará a PC.

Así es, Uncharted 4: A Thief’s End acaba de perder su exclusividad de manera oficial y llegará a PC en un futuro. Así que sin más, vayamos a ver todo lo que se viene con este juego para PC.

Estos son todos los detalles que sabemos

Por medio de un comunicado de planes y números actuales que Sony liberó, podemos enterarnos de muchas cosas de la compañía y la manera en que se ha estado trabajando en sus juegos e IPs.

Por ejemplo, nos podemos enterar que actualmente, el número de mujeres dueñas de una consola PS4 y PS5 es de un 41% lo que es una diferencia significativa si lo comparamos con las dueñas de un PS1 en su tiempo, cifra que alcanzaba un 18% solamente.

Entre todas las estadísticas que aquí podemos encontrar, tenemos que Sony planea lanzar más juegos para PC en un futuro. Tomando como base el juego Days Gone, el cual ya se encuentra en PC y muchos jugadores que nunca tuvieron una PS4 lo están disfrutando, se puede ver el logotipo de Uncharted 4: A Thief’s End justamente debajo del logo de Days Gone.

Eso quiere decir que los días de exclusividad de este título de la generación pasada están contados. Pues aunque no sabemos cuándo es que este juego dejará detrás su exclusividad, al menos podemos estar seguros que en algún punto del futuro podríamos verlo en otra plataforma que no sea el PlayStation 4.

Así que esa es la información oficial de parte de Sony, por lo que solamente nos queda esperar a que se anuncie la fecha de lanzamiento de la cuarta entrega de Uncharted para PC y, sobre todo, el precio y la plataforma en que se podrá comprar este juego.

Esto, junto con la nueva película de Uncharted en donde podremos ver a Tom Holland tomar el papel de Nathan Drake, nos hace pensar que la franquicia aún tiene mucha vida y que es probable que se esté preparando también otro juego para la nueva generación, aunque esto último es realmente solo especulación nuestra.

Una larga historia de exclusividades perdidas

A pesar de lo que se podría pensar, los juegos exclusivos de PlayStation no han permanecido así por mucho tiempo, de la misma manera en que se ha visto afectos los exclusivos de Xbox. Pues no es que dejen de ser buenos juegos, sino que dejan de ser exclusivos de la consola y estos terminan llegando a PC.

Curiosamente, no todos los juegos exclusivos de PS4 y PS5 se han llevado a PC, pero parece que la tendencia no está próxima a terminar, ni de cerca. Esto lo sabemos gracias a que hace poco se llevó a PC uno de los exclusivos más sonados de PS4, estamos hablando de Days Gone. Pero esos no son todos los juegos que han tenido este tratamiento.

Juegos como Death Stranding o Horizon: Zero Dawn han sido llevados a PC también, lugar en donde han logrado colocarse como unos de los juegos mejor vendidos, además de que se ven increíbles (lo mismo pasa con Days Gone.

Esto demuestra que si bien, un juego podría no funcionar entre los fans de consolas, como el caso de Death Stranding, llevarlo a PC asegura que más personas lo puedan conocer y, por ende, pueda vender mucho más de lo que se tenía pensado originalmente. Se vea por donde se vea, son puras ventajas.