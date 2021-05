Ty the Tasmanian Tiger HD: razones por las que debes jugar este juego y su secuela en Nintendo Switch

Ty the Tasmanian Tiger y su secuela, se encuentra actualmente en Nintendo Switch, en donde podemos disfrutar de estos plataformeros en toda su gloría HD. Y es que no son solamente un port y listo, sino que se ven y se juegan mejor que nunca.

Y seguramente muchos se estarán preguntando qué o quién es Ty the Tasmanian Tiger y por qué es debería importarle y no te culpo por preguntarlo, pues este personaje pasó desapercibido por mucho tiempo, incluso en los años en que este estrenaron.

Originalmente, estos dos juegos que ahora se encuentran en HD se estrenaron para las consolas Nintendo GameCube, PlayStation 2 y Xbox, el primer Xbox. Ty llegó en un momento en que las mascotas animales antropomórficas de videojuegos estaban siendo cada vez más escasas. Spyro y Crash habían dejado de recibir juegos significativos, Mario (a pesar de no ser un animal) tuvo un juego que no a todos les gustó y el intento de mascota de Xbox falló estrepitosamente. Estamos hablando de Blinx.

Así que Ty, a pesar de tener juegos realmente buenos, simplemente no logró ganarse el corazón de los fans de los plataformeros, en especial porque, a parte de que cada vez eran menos las mascotas de su estilo, los juegos de plataformas también estaban desapareciendo casi por completo.

Ty the Tasmanian Tiger merece una segunda oportunidad

Es por todo lo anterior que me parece realmente injusto que Ty the Tasmanian Tiger no haya tenido el reconocimiento que se merecía en el mundo de los videojuegos, ya que sus juegos de plataformas son realmente buenos.

Los controles de este personaje son muy responsivos, por lo que no te tardarás nada en acostumbrarte a estos y a comenzar a explorar el mundo que nos ofrece.

Y es que el mundo, a pesar de no estar tan detallado como los juegos que tenemos hoy en día, se siente vivo y muy llamativo, todo gracias a que los personas que lo habitan tienen mucha personalidad. Los diálogos que podemos ver en los juegos (que se encuentran doblados al español de España) son excelentes y tienen un gran sentido del humor, lo que ayuda a que te adentres más dentro de estos juegos.

Por cierto, si de algo podemos estar seguros, es que el segundo juego, cuenta con un modo de carreras de Karts. Un modo multjugador de Karts que complementa la aventura de un jugador.

Así que básicamente no obtienes solamente un buen juego en caso de que adquieras la segunda entrega, sino que también obtiene un gran modo de carreras en lo que esperamos a otro Mario Kart.

Más cosas que debes tomar en cuenta

Para todos quienes adoren recolectar muchas cosas en los juegos, entonces estos juegos también podrán gustarles, pues es un juego de plataforma del estilo Collect-a-ton pero que tampoco exagera en ese acercamiento.

Hay muchos secretos por descubrir, grandes diálogos por escuchar y escenarios realmente muy buenos que puedes disfrutar aquí. Te lo juro, estas son un par de joyas que se encuentran escondidas actualmente en el catálogo de la Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4, y realmente debes probarlos si amas este tipo de juegos.

En lo personal, creo que estos juegos son un par de los mejores plataformeros que se encontraban en las consolas de antaño y que de verdad ahora merecen una segunda oportunidad más que muchos otros títulos que lo han tenido. Así que no lo dudes mucho si es que estás buscando buenos juegos, grandes diálogos y algo completamente nuevo, entonces Ty the Tasmanian Tiger y la secuela de este, ambos en HD, son precisamente lo que estás buscando.