El sitio oficial de Toei Animation filtra accidentalmente el anuncio de una nueva película de Dragon Ball Super en 2022

Un error lo comete cualquiera, y en ocasiones las “metidas de pata” suelen ser monumentales. Pero esperemos que por este en específico no hayan “rodado cabezas”. Debido a qué, si bien arruinaron una sorpresa, probablemente haya adelantado una de las noticias más esperadas de los últimos tres años. Toei Animation, accidentalmente reveló que preparan una nueva película de Dragon Ball Super para el 2022. La publicación se hizo en el portal de la empresa en Europa y de inmediato fue retirada, pero las capturas de pantalla fueron muchísimo más veloces.

Hasta los momentos no hay ninguna confirmación oficial de Toei Animation. Sin embargo, gracias al accidente se supo que era una sorpresa que los fanáticos iban a conocer el próximo domingo 9 de mayo, cuando se celebra el día de Goku.

Y aunque lo publicado en el portal de Toei Animation EU se retiró de inmediato, a través de las búsquedas de Google quedó la evidencia de que en algún momento existió la nota publicada. Antes de emocionarse con la llegada de una nueva película de Dragon Ball Super, hay que considerar todas las posibilidades.

Es decir, cómo todavía no hay un comunicado oficial de la corporación Toei Animation sobre lo que sucedió, esto podría tratarse, quizás, de un hackeo. Entonces, es mejor no celebrar antes de tiempo y esperar a qué alguien aclare la situación.

De igual forma, el detalle nos muestra que la eventualidad se registró el pasado 5 de mayo y hasta la fecha no se conoce declaración alguna de los representantes. Por lo tanto, tampoco es descabellado pensar que simplemente están esperando el domingo 9 de mayo para dar a conocer los detalles de la posible nueva película de Dragon Ball Super, en 2022.

According to an article posted on Toei Animation EU site, Toei Animation is set to announce a NEW DRAGON BALL MOVIE in 2022. Still nothing is officially confirmed so please wait for May 9th.



Thanks to: @SaikyoDevin & @Lms__________ pic.twitter.com/bFOvxg0Q4T