The Patrick Star Show muestra su primer avance en video

Todo lo que temíamos sobre The Patrick Star Show está a punto de volverse realidad, pues el spin-off de Bob Esponja que se centra en Patricio Estrella y su extraña familia ya muestra señales de vida, y tal como el mismísimo monstruo de Frankenstein, ha salido del castillo para comenzar a aterrar a los aldeanos con sus extraña y antinatural existencia.

Bueno, tal vez estoy exagerando un poco pero cuando el mismo creador de la serie no quería se hicieran spin-offs y aún así estos comenzaron a producirse después de que este perdiera la vida, habla muy mal de la serie nueva que tenemos ante nosotros.

Y es que no es la primera vez que podemos encontrar un spin-off de Bob Esponja desde el fallecimiento del señor Hillenburg, pues tenemos Kamp Koral y ahora, un show enfocado en Patricio Estrella.

Y es que la calidad de los guiones y animación general se han alejado ya mucho de la visión original de Stephen Hillenburg, así que ahora que tenemos ante nosotros una nueva serie de Patricio Estrella con un estilo tan extravagante que nos recuerda más a Ren & Stimpy que a Bob Esponja, las cosas parece que están a punto de ponerse muy locas.

The Patrick Star Show ya casi está aquí

El Show de Patricio Estrella nos presentará a un personaje que nunca habíamos visto antes: la hermana menor de Patricio. Uno pensaría que es otra estrella de mar, pero no es así, sino que es un calamar y, obviamente, será la hermana adoptiva de Patricio.

Para que te hagas una idea de lo que esta serie ofrecerá, te dejamos aquí el avance en video que se presentó. Eso sí, hay que resaltar que el video tiene los comentarios desactivados y que, hasta el momento, tiene más Dislikes que Likes.

Como podrás notar, parece que el humor será completamente absurdo y muchas cosas no tendrán sentido, así como el hecho de que podremos ver una gran cantidad de situaciones en donde Patricio se haga daño a sí mismo solo por hacerlo.

Esto lo decimos porque hay una parte en donde incluso se le puede ver intentando comer por medio de su ojo, por lo que se clava un tenedor en este. No sabemos lo que haya pasado antes para llevarlo a hacerlo pero desde ahora ya se puede ver que será algo muy loco.

Sinceramente no estamos muy seguros de si la serie será de calidad o no, pero estaremos atentos del lanzamiento de esta para saber si es que vale la pena o no. Lo que es importante destacar es que es una serie para niños y es muy probable que el humor que aquí presenten se pueda sentir más en sintonía con el humor de las nuevas generaciones. Aún así, ya sea que el humor haya cambiado o no, lo importante es que la serie sea de calidad, pues la serie original realmente dejó una huella muy grande en la historia de la animación.

La fama que nunca terminará

En serio, no estamos bromeando con esto, pues Bob Esponja logró colocarse como la serie estrella de Nickelodeon y ha gozado de una fama tal a lo largo de los años que parece que nunca va a dejar de ser popular. Aunque para ser honestos, en la actualidad algo que lo mantiene vigente, a parte de la gran calidad de los primeros episodios, son los memes.

Hay tantos memes de esta serie que es imposible que muera pronto, pues desde Calamardo Guapo hasta las distintas caras de Bob Esponja que podemos ver en la serie, son material perfecto para memes que nunca se harán viejos.