The Batman: filtración revela nuevo vistazo del traje de Pattinson

The Batman nos presenta una nueva versión del caballero oscuro que es traído a la vida gracias al mismísimo Robert Pattinson, y ya sea que esto te resulte llamativo o no, no cabe duda que muchos de los seguidores de Batman hemos seguido de cerca esta producción por toda la polémica que causo el cast, y no podemos culparlos, como bien dicen “no hay publicidad mala” y es gracias a eso que tenemos ahora algunas nueva imágenes que mostrar a todos los fans de esta película.

The Batman muestra más sobre su traje

El año que viene veremos la nueva película de Batman y con ello, llegarán guerras de reviews. Algunos diciendo que es perfecta para intentar balancear aquellas calificaciones que la pongan un cero completo.

Pero el hecho de que por fin se enfrentará a otro villano que no sea Joker o, en todo caso, Bane, nos hace muy felices, pues hace muchísimo tiempo que The Riddler no tiene una representación en el cine, y la verdad es que después de que Jim Carrey tomara el papel, del villano, es difícil imaginar a otro actor tomando el papel.

Sea como sea, parece que la película tendrá una gran valor de producción y esperamos que realmente sea un filme que valga mucho la pena, solo el tiempo lo dirá, Así que aquí te presentamos las nuevas imágenes sobre el diseño del traje que llevaré puesto el actor de la saga Twilight en la nueva película del hombre murciélago.

Sinceramente es una de las cosas más interesantes del filme, pues no se ve nada mal o mal hecho, sino que se nota que le han puesto empeño para hacerlo ver realmente impresionante. Pero como todo en la vida, seguramente no va a convencer a algunas personas y están en todo su derecho de que algo no les guste.

Una breve historia de trajes raros

Batman ha tenido una gran número de trajes distintos a lo largo de los años. Algunos de ellos son solamente rediseños que intentan ir a la par de la época en la que se está contando la historia, productos de su tiempo básicamente. Así que hemos visto cambias drásticos y algunos no tan impactantes.

Tal vez algunos de los trajes más extraños tienen que ser aquellos en donde el color de su traje cambia de manera drástica, dejando los tonos grises para enfocarse en tonos extremadamente llamativos.

Uno de ellos es obviamente el traje amarillo con el que se enfrentó a Linterna Verde porque, como muchos de ustedes seguramente sabrán, las cosas de color amarillo son la debilidad de los Linterna Verde. Ojalá estuviera mintiendo.

Otro de los trajes más curiosos que ha tenido es aquel que tiene todos los colores del arcoíris, el cual usó para llamar la atención de los medios y evitar que todos descubrieran la identidad de Robin.

Después de que Dick Grayson se lesionara un brazo al salvar a una chica los medios cubrieron la noticia, pero al hacerlo con su ropa de civil, su identidad secreta estaba en riesgo. Es así que, para que nadie notara la lesión de Robin y lo relacionaran con Dick Grayson, Batman comenzó a vestir trajes de colores para que la atención se enfocara completamente en él.

Afortunadamente (o desafortunadamente, según lo veas) el traje que veremos en la película con Robert Pattinson de protagonista no será ni de cerca tan alocado o con colores llamativos como los que vimos anteriormente, así que al menos podemos saber que la película se tomará en serio a Batman, aunque bien puede ser que valga la pena ver una película en donde no se tomen tan en serio al caballero oscuro.