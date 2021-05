LEGO revela su set más grande de Marvel: el Daily Bugle de Spider-Man

Pronto llegará el set más grande de Marvel para LEGO: el edificio del Daily Bugle, el diario donde trabaja Peter Parker / Spider-Man.

Cuenta con 3.772 bloques y mide 82 centímetros de altura, recreando al edificio y la lucha del trepamuros contra sus principales enemigos. Además, posee 25 minifiguras: está destinado a personas de 18 años en adelante.

No llega como parte de Spider-Man: No Way Home, la próxima película de nuestro amable vecino, sino como una representación tradicional del personaje.

Destaca como historias principales una batalla de Spidey contra Green Goblin, J. Jonah Jameson en sus oficinas, figuras del Spider-Verse como Venom y más.

Las características de la sede del Daily Bugle de Spider-Man, por LEGO

En cuatro pisos de altura de la sede del Daily Bugle se reúnen 25 personajes clásicos del Universo arácnido, en el que es calificado por LEGO como “un impresionante proyecto de construcción y exhibición para adultos”.

Sus detalles son magníficos, incluyendo taxis de Nueva York al aire libre y la oficina del volátil Jameson, siempre pidiendo fotos exclusivas de Spider-Man.

“Los entusiastas de Marvel encontrarán el modelo desafiante, pero altamente gratificante de construir”, apunta LEGO. “Una vez completado, los suelos extraíbles, el techo y las fachadas desmontables revelan este homenaje de Marvel para que todos los admiren”.

¿Cuáles son las minifiguras que trae el set del Daily Bugle de Spider-Man?

Además del protagonista en sus dos roles (Peter Parker y Spider-Man), cuenta con Doctor Octopus, Venom, Miles Morales, Spider-Ham, Green Goblin, Spider-Gwen, Mysterio, Sandman, Robbie Robertson, J. Jonah Jameson, Black Cat, Daredevil y The Punisher, entre otros.

“Esta celebración de cuatro pisos del Universo Marvel es un proyecto gratificante para los creadores de modelos adultos y los fanáticos de la cultura del cómic, que atraerá la atención dondequiera que se muestre”, señala LEGO en su presentación.

LEGO y Marvel, expectantes ante un año productivo para ambas compañías

Desde 1958, LEGO convierte los sueños de niños, jóvenes y adultos en pequeños bloques para construir. Y ya no solo abarcan los juguetes, sino también zapatillas como las lanzadas este año: las Bricks – Adidas ZX 8000 x LEGO y las DNA x LEGO Plates de Adidas.

Mientras, como fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, solo contamos los días para el estreno de Spider-Man: No Way Home. La tercera película del trepamuros en el UCM, con Tom Holland como protagonista, se estrenará el 17 de diciembre de este año.

Conoce la lista completa y actualizada de los estrenos de Marvel para 2021 y años posteriores en este link. Luego de los éxitos de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier en Disney+, es tiempo de volver a las salas de cine, mientras la pandemia lo permita.

Consulta además la página oficial de LEGO con el set del Daily Bugle de Spider-Man: estará a la venta desde el 1 de junio por 390 dólares.