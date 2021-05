Sonic Central: juegos nuevos y todo lo anunciado hoy

La presentación de hoy centrada por completo en Sonic nos presentó unas cuantas cosas muy interesante, siendo algunas de ellas juegos nuevos y algunas otras colaboraciones muy interesantes. Así que a continuación te diremos todo lo que aquí se pudo ver.

Colaboraciones interesantes de Sonic

Para empezar, tenemos una muy interesante colaboración con el juego oficial de Tokio 2020, el cual se estrenará el 22 de junio. Pero no estamos hablando del clásico juego de Mario & Sonic, sino que es el juego oficial de la olimpiadas. Aquí podremos usar un traje de Sonic para nuestro avatar y usarlo en cualquier deporte que queramos, desde Tenis de Mesa hasta Basket Ball.

Otra de las mejores colaboraciones que podemos encontrar es con el juego Two Point Hospital, en donde podemos vestir a nuestros doctores como Sonic, Tails o Knuckles, además de poder adornar al hospital mismo con parafernalia de Sonic, lo que hará que muchos fans no dejen de jugar este adictivo título. Esto llegará gratis el 30 de julio.

Pero el mejor de todos estos que en el juego Lost Judgment se añadirá un juego clásico de Sonic a todas las arcades de Sega que te encuentres en el juego, este será Sonic The Fighters y presentará una emulación exacta del juego original, así que puedes jugarlo por completo desde tu copia de Lost Judgment. Esto llegará el 24 de septiembre.

También parece que podríamos ver algo relativo a Minecraft en el futuro, pero no se dio mucha información sobre esta última colaboración, solo se compartió una imagen de Minecraft.

Anuncios relativos a juegos de la franquicia

De las cosas más importantes en la presentación podemos encontrar a unos nuevos juegos, uno de ellos es la versión definitiva de Colors, la cual llevará por nombre Sonic Colors Ultimate. Este llegará al mercado el 7 de septiembre y la versión física tendrá un llavera de Sonic bebé.

También se anunció Sonic Origins, una recopilación de juegos de el erizo azul que incluye Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles y Sonic CD. No hay más información sobre este pero este año se revelarán más cosas del juego.

En cuanto a juegos de celular, podemos encontrar trajes de pirata para Sonic Dash y la llegada de Super Sonic a Sonic Forces. Para ambos juegos también llegará Sonic the Werehog por las fechas de Halloween. Por último, en la versión de Sonic Racing de Apple Arcade, llegarán personajes y vehículos clásicos.

Se mencionó que para el servicio Luna de Amazon ya está disponibles los juegos Team Sonic Racing y Sonic Mania, mientras que en PlayStation Now llegarán estos dos juegos y además Sonic Forces el primero de junio.

Por último, Team Sonic mostró el avance de un juego que llegará en el año 2022, pero del cual no sabemos ni nombre, ni nada, solamente que está en desarrollo.

Otros anuncios

Se mostró nueva mercancía de la franquicia, la cual incluye una nueva figura del Dr. Eggman, una serie de joyería de los personajes de Sonic, unas monedas de plata y oro especiales y, más importante aún, la enciclopedia de Sonic que llegará de la mano de Dark Horse. Para más información de todo esto, es recomendable visitar el sitio web oficial de Sonic.

Fuera de lo anterior se dijo que la serie animad de Sonic para Netflix se llamará Sonic Prime y llegará en algún punto del 2022. También pudimos conocer imágenes de la animación que llevará por nombre Sonic Colors: Rise of the Wisps, esta se estrenará este año aunque aún no sabemos más información que esa.

Para cerrar con broche de oro, tendremos un concierto virtual este 23 de junio, en donde podremos escuchar muchas melodías clásicas de parte de bandas invitadas y orquestas. Este evento será gratuito y se transmitirá por Internet.