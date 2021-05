Review del Xiaomi Redmi Note 10 Pro [FW Labs]

El Redmi Note 10 Pro es un celular que me da un poco de rabia, porque me da pereza caer en los clichés que hemos repetido una y otra sobre esta serie de celulares, eso de la buena relación precio/calidad, pero lo excede de tan buena forma que no queda otra.

Estas son las especificaciones técnicas:

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz con Always On Display

Procesador Qualcomm Snapdragon 732G

Hasta 8 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara principal de 108 MP + Ultra gran angular de 8 MP + Macro de 5 MP + Sensor de profundidad de 2 MP

Cámara frontal de 16 MP

Batería de 5020 mAh

Diseño

En el apartado de lo material y tangible, el Redmi Note 10 Pro pareciera ser un teléfono de 1000 dólares. Tiene muy poco que envidiarle a los equipos de esa gama de precio.

Es ligero, pero sustancial y bien construido. Calza muy bien en la mano, con una pantalla vibrante (OLED), con buena reproducción de color y corriendo a 120Hz, me cuesta pedirle más. Además, el agujero en la pantalla para la cámara frontal es muy pequeño.

El módulo de las cámaras es -quizás- un poco exagerado, pero está en línea con celulares más caros de la misma marca, como el Mi 11, y tiene “buena pinta”, algo que a harta gente le importa.

Su acabado de color en degradé con acabado mate es una exquisitez. El vidrio trasero hubiera sido una buena oportunidad para agregar carga inalámbrica, pero ya llegará el día en que esa característica se sume a la gama media.

Tiene puerto de audífonos, sensor infrarrojo y parlantes duales con una reproducción de sonido pocas veces escuchada en este segmento de precio.

El lector de huellas está en el botón de encendido y funciona muy bien.

Rendimiento

Otros colegas que revisaron hace algunas semanas este celular reportaban tener problemas de “lag” al navegar por el sistema operativo. Al parecer esto fue parchado en alguna actualización de software, porque mi experiencia ha sido muy fluida.

La capa de personalización de Xiaomi, a pesar de ser un poco invasiva y tener harto bloatware, tiene buen rendimiento. Estéticamente creo que ha dados pasos hacia adelante.

Jugué sin problemas PUBG, pero no me deja llevarlo a un nivel gráfico más exigente, dice que “pronto estará disponible en tu celular”. Al menos se deja jugar bien.

Lo anterior es testimonio de que el procesador, sin ser un serie 800, se las arregla para correr rápido y de manera estable las aplicaciones más comunes del día a día de las personas.

La batería puede durarte fácil un día y medio bajo uso regular, lo más importante aquí es la carga rápida de 33W. El brick viene en la caja, por cierto.

Fotos

Palabras al cierre

En la introducción adelantamos la conclusión, pero cerremos con una declaración que puedo dar sin miedo: este es el mejor celular en relación precio/calidad que he probado en los últimos dos años, fácil.

Puede que caiga un poco en el tema de las fotos y en no tener otras cosas lindas como carga inalámbrica o resistencia certificada contra el agua y el polvo, pero por el precio al que se ofrece sería casi irresponsable recomendar otra cosa, al menos en esta gama.