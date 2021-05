Review de la aspiradora robot iRobot Roomba i7+ [FW Labs]

iRobot fue una de las marcas que impulsó el temas de las aspiradoras robots hace muchos años, no por nada y por harto tiempo el sinónimo de estos aparatos era “Roomba”. Ahora al fin tuvimos la oportunidad de probar la Roomba i7 +.

Este no es un aparato nuevo, llevo unos años en el mercado, pero sus funcionalidades estaban tan adelantadas a su tiempo que sigue estando extremadamente vigente.

Es muy probable que si viviste las tendencias del mercado de 2020, tengas uno de estos aparatos para ayudarte con el aseo de la casa , o al menos conozcas a alguien que posea uno. De ser así, doy seguro que conoces sus fallas más habituales, como navegar sin mucho sentido y atascarse con casi cualquier cosa. En definitiva, ser una buena ayuda pero “no muy inteligente”.

Esta aspiradora tiene la capacidad de mapear tu hogar gracias a sus sistema vSLAM y sensores infrarrojos, lo que significa que a los pocos usos podrás ver el plano de tu casa en la aplicación, ponerle nombre a las piezas, crear áreas prohibidas y más.

Esto al final se traduce en tiempos de aseo más eficientes. Puedes programar que cada tantos días solo limpie la cocina y dos habitaciones, por ejemplo, y hace eso en específico. Si le das limpiar a todo, como va aprendiendo los lugares, es capaz de hacerlo más rápido y así estar menos tiempo afuera de su base, todo con la misma o mejor limpieza (lo que veo reflejado al hacer aseo “manual” los fin de semanas).





Lo otro es que no tienes que complicarte con saber qué modo de succión es el correcto, gracias a sus sensores sabe perfectamente si está en un piso duro o en un alfombra, y la profundidad de esta, para ajustar su potencia. Tú solo déjala trabajar.

Ahora bien, es un aparato más caro que el resto, pero hay una función extra que es la “killer” para mí, la que la convierte en lo máximo: el vaciado automático.

Con las aspiradoras robot “normales” cada cierto rato tienes que sacar su receptáculo para el polvo y vaciarlo, algo que a la larga se convierte en una tarea tediosa y que en manos de gente alérgica o que no quiere tener nada que ver con la suciedad, puede ser un problema. Aquí vuelve a la base y un par de segundos absorbe todo a una bolsa superior que va instalada en la base. Esta se saca, se bota y se reemplaza cada cierto tiempo. En mi caso han pasado unas dos semanas y estimo que podría durar un par de meses. Excelente servicio.

En comparación a modelos más “de entrada” el ruido que mete esta Roomba i7+ es ínfimo, y eso es bastante agradable, sobretodo en un mundo con tantas tele-llamadas.

Ojo, no todo es color de rosa, le cuesta subir a algunas partes, en mi caso del balcón a la pieza y de vez en cuando me avisa al celular que se atascó y debo ir al rescate. Su perfil es particularmente bajo. Lo otro es el tema de las bolsas, en un principio me preocupaba tener que comprar estos artilugios y gastar constantemente en eso, pero al ver que duran harto (y que los venden hasta en AliExpress), creo que lo vale, y con creces.

Por mi lado, siento que a pesar de tener un precio bastante elevado, creo que la calidad tecnológica de la app, la calidad del hardware, la presencia regional, garantías y buenos comentarios de gente y especialistas que las ha tenido por años, además del hecho de ser “la original”, la Roomba i7+ lo vale.