Resident Evil Village review [FW Labs]

Resident Evil Village es toda una experiencia que los amantes de la serie y los amantes del terror necesitan experimentar por su cuenta, pues no solamente mejora muchísimo todo lo que se había visto en la entrega anterior de la saga, sino que cambiar la fórmula lo suficiente para que valga la pena experimentarlo más de una vez.

Para empezar, creo que vale la pena que digamos que este es un juego que se decía, sería menos aterrador que el 7, pero en general, creo que logra dar más miedo, principalmente porque el 7 realmente no daba tanto miedo, y aquí mismo hay una escena muy particular que realmente es aterradora.

Gameplay

El juego es muy similar a Resident Evil 7: biohazard en cuanto a movimiento se refiere, pues tendrás una perspectiva en primera persona mientras exploras y combates contra todo lo que se mueva, pero ahora es mucho más ágil que antes.

Ethan Winters se mueve mucho mejor que antes, aunque sin llegar a ser sobrehumano. Corre un poco más rápido, su disparo es más estable y la velocidad general es realmente más ágil.

Lo interesante de Resident Evil Village es que se siente realmente como una combinación entre la cuarta y la séptima entrega. Ahora llevarás un maletín en donde puedes acomodar tu inventario como en RE4 y puedes comprar mejoras para tus armas.

También podrás encontrar comida que te ayude a mejorar tu defensa, tu velocidad y tu salud en general. Esto al encontrar animales que te darán carne que debes llevarle al Duque para que cocine para ti.

A parte de eso, cada área a requiere que hagas cosas distintas para poder vencerla, pues mientras que el castillo te hace enfrentarte a las damas Dimitrescu y te hace sentir que no estás seguro en ningún momento, mientras que otra área en particular se siente como un Scape Room, la cual es aterradora a más no poder.

Nunca sabes qué es lo que te puede esperar a la vuelta de la esquina en las áreas que ya has visitado y encontrar todos los tesoros, animales para cocinar y áreas secretas hace que el mundo se sienta vivo y lleno de cosas por descubrir.

Historia

La historia es una secuela directa del Resident Evil 7 y por lo mismo volvemos a controlar a Ethan Winters, el sobreviviente del incidente de los Baker. Aquí podemos verlo llevar una vida tranquila hasta que un escuadrón armado llega a su casa y todo cambia radicalmente.

Ethan es abandonado a su suerte en medio de un lugar desconocido con una aldea llena de hombres lobo, peligros distintos y muchos enemigos aterradores, todo para poder encontrar a la hija de Ethan, quien desapareció y su paradero está ligado a esta aldea.

Desde el inicio se plantean unos misterios muy interesantes que se mantienen vigentes a lo largo de toda la aventura y que solamente hasta el final se resuelven todos. Creo que es una narrativa muy bien trabajada que es increíble e interesante.

Visuales y audio

Visualmente, el RE Engine es una maravilla que brilla más que nunca en este título. Hay tantos detalles y tantas cosas por descubrir, que incluso puedes leer sin problemas las etiquetas de los medicamentos y las cajas de las balas.

Esto ayuda a conocer más el mundo de Resident Evil y, por ende, hace que la inmersión sea mucho más grande.

Además, los modelos de enemigos, la iluminación y todo lo que puedes ver a tu alrededor es extremadamente bueno, tanto así que incluso hay un modo foto que te permite tomar capturas con distintos filtros durante las batallas. Y aunque es un poco limitado, gracias a que todo se toma desde la perspectiva de Ethan, es un elemento que se agradece mucho con un mundo tan bonito como este.

El audio también es muy bueno, pues las actuaciones de voces son de primera calidad y la música es increíble. Todo ayuda a crear atmósferas de terror y tétricas sin igual. Sinceramente ya hacía falta poder encontrar un juego como este, que realmente de miedo. Y aunque no da miedo todo el juego en general, es una muy buena experiencia.

Conclusión

Resident Evil Village es una joya del terror actual, un juego que respeta a sus seguidores y que, a pesar de tener más acción que el juego anterior, los elementos de terror con los que cuenta están muy bien trabajados.

Todas las batallas con jefes son únicas, cada área se siente nueva y siempre hay un secreto y un misterio por resolver. Realmente lo recomiendo mucho para todos los fans de esta serie e incluso para aquellos que solamente estén buscando un juego aterrador. No te vas a arrepentir.