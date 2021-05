Biólogos marinos siguen gratamente sorprendidos por la aparición de extraña especie de rape hallado en las playas de California

Quienes no tienen idea alguna de la biología marina y las millones de especies misteriosas que se esconden en las profundidades del mar, a este pez lo conocen por una popular película de Disney. Los rape, que habitan aproximadamente a mil metros en el fondo del océano, aparecieron en Nemo. Fue ese animal que atrajo a Doris con una brillante luz y enormes dientes y que por poco convierte en cena a la pequeña olvidadiza. Sin embargo, aunque aparezca la referencia del largometraje animado, es muy raro ver a estas criaturas en la superficie. Y mucho más extraño es que lleguen a la playa.

Según datos que registran los científicos, y que publica Daily Mail, hay aproximadamente unas 200 especies de rape. Todas viven aproximadamente a un kilómetro en el fondo del mar. Por lo tanto, es de muy difícil acceso para los biólogos marinos. Es por esta situación que los investigadores están sorprendidos y al mismo tiempo agradecidos que una especie haya aparecido en una playa de California.

En la reseña que publica el portal citado, el rape quedó tirado en la arena del Parque Estatal Crystal Cove en el condado de Orange. El hallazgo lo realizó un bañista y pescador de la zona llamado Ben Estes. Los investigadores califican el hallazgo de “raro” y no solo por los puntos que antes se explicaron, sino también que el estado de su anatomía estaba intacto, separando por supuesto que está muerto. Midió unos 45 centímetros de ancho y sus dientes, ojos y escama se mantuvieron sin mutilaciones algunas.

Con este rape ocurre lo mismo que con la reciente captura de video de un calamar gigante, en el fondo del océano. Sin embargo, con este no tuvieron que sumergir un equipo costoso en las profundas aguas del Pacífico.

“Son tan profundos que no mucha gente puede verlos o estudiarlos. Para que simplemente flotara y apareciera en una playa local frente a nuestra costa de California, muchas cosas tenían que salir bien para que eso sucediera (…) Todos estábamos emocionados por el hecho de que estaba allí”, explicó Jessica Roame, coordinadora de educación de Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, según el medio británico.

En el mismo instante que las autoridades ambientales llegaron para verificar el animal, fue retirado y congelado para preservar su estado. De igual forma, estudian colocarlo en el mismo museo del Parque Estatal Crystal Cove, debido a que, entre sus tres millones de especies en la colección, solo hay tres ejemplares de rape.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt