Pokémon Legends: Arceus ya tiene fecha de lanzamiento

Pokémon Legends: Arceus causó mucha conmoción entre los fanáticos de la franquicia cuando se anunció, pues es una de esas cosas que muchos habían estado pidiendo por años: un mundo abierto en donde pudiéramos ver e interactuar con los monstruos de bolsillo en su habitad natural. Y no, New Pokémon Snap no cuenta porque este es sobre rieles y no hay libertad de exploración alguna.

Siendo que la franquicia lleva tantos años en el mercado, se siente como un respiro de aire fresco el poder interactuar con nuestras criaturas favoritas de primera mano y sin tener que entrar a una batalla por turnos.

Y aunque aún no tenemos toda la información que nos gustaría tener de este juego para Nintendo Switch, al menos podemos saber ahora, de primera mano, la fecha de lanzamiento de este tan esperado juego.

Tendremos Pokémon Legends pronto

Actualmente la franquicia de Pokémon cuenta con dos juegos que, si bien, no son perfectos en absoluto, son bastante buenos y entretenidos: Sword y Shield. Así que si nunca has experimentado por tu cuenta la experiencia de atrapar criaturas salvajes y entrenarlas, entonces es un perfecto primer paso que puedes dar hacia esta serie de juegos.

Por otro lado, si ya tiene tiempo que dejaste de jugar y ya sea por los diseños o por otros factores, no has regresado a la serie, te podemos decir que realmente valen la pena, fuera de que las batallas son fáciles, es una aventura muy interesante.

Les recomiendo estos dos juegos principalmente por una cosa: deben conocer la experiencia original antes de acerca a Legends: Arceus. Y es que este juego promete revolucionar todo lo que conocemos hoy en día con la franquicia y acercarnos a algo que solamente habíamos soñado con anterioridad. Así que completar las más recientes aventuras primero puede ayudar a que disfrutemos mucho más la que llegará el siguiente año.

Así es, la aventura de mundo abierto que nos promete esta nueva entrega se estrenará el 28 de enero de 2022. Así que todavía tenemos tiempo para ir ahorrando y para seguir capturándolos a todos en las dos versiones que existen actualmente antes de que llegue el momento de vernos la cara con el mismísimo Arceus.

Otros juegos que debes probar

La franquicia de los monstruos de bolsillo no solamente cuenta con dos versiones del mismo juego para Nintendo Switch, sino que hay una gran variedad de títulos que podemos disfrutar, empezando por New Pokémon Snap, en donde podemos atrapar a los monstruos que nos encontremos pero en lugar de atraparlos con Pokébolas, lo podremos hacer con fotografías. Es realmente muy bonito y relajante, vale mucho la pena.

A parte de Snap, tenemos opciones como Pokémon GO! para celulares o incluso el juego de puzzles para Switch llamado Pokémon Café Mix. Estos dos juegos se pueden descargar de manera gratuita sin problema alguno, aunque el segundo requiere de más paciencia, pues frena el progreso muy rápido, a diferencia de GO! en donde, mientras tengas Poképaradas cercanas no tendrás problemas en seguir atrapando criaturas que te encuentres de manera salvaje por ahí.

También claro, podemos jugar con algunas de estas criaturas en Super Smash Bros Ultimate, en donde encontrar a Pikachu, Squirtle, Ivysaur, Charizard, Greninja, Incineroar, Mewtwo, Pichu, Lucario y Jigglypuff. Son bastantes representantes de la franquicia en este juego de peleas y cada uno es único en sus movimientos y animaciones.

Tenemos muchas opciones que nos ayudarán a soportar esta larga espera antes del lanzamiento del juego de mundo abierto, y hay opciones para todos, lo que demuestra que Game Freak tiene entre manos a una gallina de huevos de oro que no dejará de generar fortunas en muchos años.